Mika Moszicke verhandelt jetzt mit dem DMSB

Mika Moszicke, hier in zweiter Position, beim Rennen in Kerpen in Aktion

Kerpen. Der Motorsportler aus Aue sieht die Chancengleichheit in der Deutschen Elektrokartmeisterschaft aktuell nicht gegeben.

Ein sechster Platz im ersten Qualifying-Rennen war für den Wittgensteiner Motorsportler Mika Moszicke das beste Resultat am Auftakt-Wochenende der Deutschen Elektrokartmeisterschaft (DEKM), das jetzt in Kerpen im Rahmen der Deutschen Kartmeisterschaft über die Bühne ging.

Moszicke will in seiner zweiten Saison in der Meisterschaft einige Punkte sammeln, stieß jedoch gleich zu Beginn der Testtage, die am Mittwoch und Donnerstag vor dem Rennwochenende stattfanden, auf eine erhebliche Hürde. Genauer: Die Einteilung des Mindestgewichts für Fahrer und Kart. Durch seine Größe befindet sich Mika am oberen Limit der Fahrer und kann auch mit einer beherzten Fahrweise den Gewichtsunterschied nicht ausgleichen.

So ging es dann ab Samstag in das Qualifying. Von Startplatz 12 im ersten Rennen kämpfte sich Mika im international besetzten Feld bis auf Platz 6 vor. Das anschließende Finalrennen beendete er als Zehnter. Am Sonntag belegte Mika dann Rang 7 und 11.

Nächste Station: Wackersdorf

„Das war nicht das Rennwochenende, das wir uns vorgestellt hatten. Es ist sehr schwierig mit dem hohen Gewicht nach vorn zu fahren“ sagte Mika Moszicke, der sichtlich enttäuscht war. „Wir versuchen mit dem DMSB (Deutscher Motorsportbund, Anm. d. Red.) eine Einigung bezüglich des Mindestgewicht zu treffen. Ansonsten ist die Chancengleichheit in der Serie aus unserer Sicht nicht mehr gegeben.“

Bereits kommendes Wochenende geht es für das Team rund um Mika Moszicke weiter zum nächsten Rennen der Saison in Wackersdorf.