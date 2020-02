Mika Wunderlich stürmt von Platz zehn noch zu Silber

Die Liste der Erfolge im Deutschen Schülercup der Nordischen Kombination ist lang. Drei Gesamtsiege und etliche Tagessiege holte der SC Rückershausen in den vergangenen Jahren, doch von den Deutschen Schülermeisterschaften fuhren die Wittgensteiner jeweils ohne Medaillen heim.

Diesen Schönheitsfehler – bei Nominierungen und Kaderplatz-Vergaben ist letztlich die Schülercup-Gesamtwertung wichtiger – hat Mika Wunderlich nun behoben. Der Nordische Kombinierer aus Volkholz gewann am Samstag in Berchtesgaden die Silbermedaille im Gundersen-Wettkampf. Im Schatten des Watzmanns waren 28 Schüler der Jahrgänge 2005 bis 2007 am Start, die sonst pro Jahrgang einzeln gewertet werden.

Mika Wunderlich, Sean Steenbakkers und Ryan Horn (v.l.) zeigen für den SC Rückershausen Flagge in Berchtesgaden. Foto: Verein

Auf der „mittleren“ Kälbersteinschanze (K62) lag Mika Wunderlich nach dem Springen auf Platz zehn. Mit 59,0 und 59,5 Metern lag er drei bzw. vier Meter hinter dem besten Springer Benedikt Gräbert (WSV Oberaudorf), der danach mit 1:33 Minuten Vorsprung auf Wunderlich auf die 6-Kilometer-Strecke im Skilanglauf ging. Am Ende, als Mika schon in Sichtweite war, verteidigte er davon 15,7 Sekunden. Hinter Wunderlich auf dem Silberrang klaffte schon eine Lücke von einer Minute zur Bronzemedaille, die Lukas Nellenschulte (SK Winterberg) gewann.

Mika Wunderlich in der Loipe klar tonangebend

Wunderlich brannte eine Zeit von 18:09 Minuten in den Schnee, lief fast 80 Sekunden schneller als der zweitbeste Läufer – Gräbert. Wunderlich lief die Strecke, die quasi keine Flachstücke enthielt, mit im Schnitt 20 Stundenkilometern. In den ersten beiden von drei Runden knapste er jeweils 30 Sekunden von Gräberts Vorsprung ab. „Da habe ich zwischendurch gehofft, dass es noch für den Sieg reicht“, berichtet Wunderlich, der sich sehr über die Medaille freute: „Für Gold haben mir beim Springen vielleicht zwei Meter gefehlt. Aber die Sprünge habe ich schon ganz gut getroffen.“

Während in der Loipe und im Schanzenhang mit Pulverschnee beste Bedingungen herrschten, erfolgte die Anfahrt vom Bakken zum Schanzentisch durch eine Sommerspur. „Um noch weiter zu kommen, hätte ich besser durch den Radius kommen müssen. Da waren einige Schläge drin und man wurde ziemlich zusammengedrückt“, schildert Mika. Um die optimale Anfahrtsposition zu halten, war also enorme Kraft in den Beinen nötig.

Ryan Horn mit ungewohnten Problemen im Sprung

Die Schwierigkeiten machten auch Ryan Horn zu schaffen, der sich im Sprung schwerer als üblich tat und mit zweimal 56,0 Metern von Rang 14 mit 2:34 Minuten Rückstand startete. Mit der drittbesten Laufzeit (19:44 Min.) wurde er noch Neunter. Sean Steenbakkers, dritter SCR-Starter in Berchtesgaden, kam mit 52,5 und 50,5 Metern und einer mittelmäßigen Laufzeit am Ende auf Rang 24.

„Die Meisterschaft hat schon ihren Stellenwert. Die Möglichkeit, eine Medaille zu holen, gibt es nur einmal im Jahr“, war der SCR-Sportwart Volker Kölsch begeistert: „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnuckig werden und bei Platz zwei enttäuscht sind. Das war schon etwas Besonderes.“

Am Sonntag folgten in Berchtesgaden ein Wettkampf für die Wertungs des Deutschen Schülercups. Dazu lagen bis zum Abend noch keine Ergebnisse vor. Dieser Bericht wird deshalb am Montag aktualisiert.