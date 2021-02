Mit dem DFB-ePokal gegen Plattitüden und Klischees

Während der Ball auf dem Sportplatz ruht, toben sich die Amateure auf der Konsole aus. Was das mit Sport zu tun hat, beantwortet unser Kolumnist

Aber das hat doch mit Sport nichts zu tun! Es dauert nie lange, um auf diese oder ähnliche Töne zum Thema E-Sport zu treffen. Viele beäugen E-Sport, also den „elektronischen Sport“, als Anti-Sport. Die Schublade an Klischees quillt dann gerne über, vorne weg der Stereotyp des introvertierten Computerkindes, das in abgedunkelten Räumen keine drei Schritte am Tag schafft. Vor allem wegen der fehlenden Bewegung dürfe das jawohl nicht „Sport“ heißen. Man erinnere sich bei solchen Plattitüden an Schach, Darts, Formel-1 oder dem olympischen Schießen mit Pistolen.

Warum nur steht bei allem immer der Vergleich? So vielen Menschen scheint das Aber chronisch auf der Zunge liegen. Kann nicht einfach etwas für sich stehen? Man kennt diese Abfälligkeit auch beim Frauenfußball, wo selbst ein Tor manchmal einen männlichen Ja-aber-Spruch abkriegt. Und, na klar, wer Fußball nur auf der PlayStation spielt, hat mit Fußball „eigentlich nichts am Hut“, wie ein Facebook-Nutzer schreibt.

Besonders auf den Konsolen Xbox und PlayStation finden inzwischen Turniere statt, mit denen Spielende satte Gewinne einstreichen. Und längst hat sich auch abseits der Profis die Masse formiert – oder wird organisiert. Mitte Februar finden die Finaltage des DFB-ePokals statt. Vereine und Spieler aus verschiedenen Landesverbänden treten dann gegeneinander an. Wahrlich keine schlechte Idee, um Akteure und Verbände in Pandemie-Zeiten zu vernetzen. Aber das hat doch mit Sport nichts zu tun! Deswegen heißt es ja auch E-Sport.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.