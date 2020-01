„Mit seinem Willen konnte er Berge versetzen“

Kobe Bryant (41), Basketball-Legende der Los Angeles Lakers, kam mit seiner Tochter bei einem Helikopterunfall ums Leben. Der fünfmalige NBA-Champion war das Vorbild einer ganzen Generation, sein plötzlicher Tod ist ein Schock für die Sportwelt und auch für Acun Gürsoy, Ex-Trainer der SG Wallau/Laasphe.





Herr Gürsoy, Sie waren immer ein großer Bewunderer der „Black Mamba“, wie Bryant genannt wurde. Was haben Sie empfunden, als sie von der Tragödie hörten?

Acun Gürsoy: „Es hat sich surreal angefühlt, die Nachricht hat für mich keinen Sinn ergeben. Dann kamen die ersten Berichte aus dem amerikanischen Fernsehen und es wurde klarer für mich. Ich bin getroffen von seinem Tod. Viel zu plötzlich und überraschend, Kobe Bryant ist ein absolutes Idol für mich - nicht nur als Spieler.





Sein Tod bewegt auch viele Menschen abseits des Basketballs. In den Nachrufen war immer wieder zu lesen, dass dies auch an der sogenannten „Mamba Mentality“ läge. Was zeichnet diese Mentalität aus?

„Mich hat seine Motivation zur persönlichen Integrität beeindruckt. Er wollte unbedingt der beste Basketballspieler werden - ohne die besten Veranlagungen dafür zu haben. Mit seinem Willen und seiner Disziplin konnte er Berge versetzen und so Geschichte schreiben. In sich zu horchen und dann alles dafür zu tun, egal wie schwer es auch erscheint, ist außergewöhnlich und definiert für mich die ‚Mamba Mentality‘.“

In der NBA wurden viele Spieler zu Giganten, doch nur wenige veränderten auch das Spiel. Welchen Stempel hinterlässt Bryant?

„Kobe war ein Problem für jede Defensive, weil er seine Gegner regelmäßig studierte und ihre Schwächen herausfand. Er hat das Spiel nicht verändert, sondern verstanden und dominiert. Er war nicht der Erfinder eines neuen Wurfs oder Spielstils, sondern als Gesamtpaket einfach spektakulär. Spiele, wie das gegen Toronto, wo er mit 81 Punkten immer und immer wieder zum Korb zog - das war „Mamba“-Power. Und er hatte die Gene eines Entscheiders: Der letzte Wurf war Ehrensache – wie es zuvor nur Michael Jordan verkörperte. Kobe Bryant war in der Lage jedes Spiel dramatisch zu machen.



Inwiefern hat dieser Stempel Ihre eigenen Vorstellungen von Basketball geprägt? Schließlich waren Sie nicht nur Fan, sondern auch Spieler und Trainer.

„Ich empfinde eine große Leidenschaft zu Basketball, das habe ich als Fan und Spieler auf dem Platz jahrelang ausgelebt. Als Trainer ist es mir wichtig, dass den Spielern klar wird, wie wichtig Training für stetige Verbesserung ist, dass Ehrgeiz und Beharrlichkeit einen nach vorne bringen können. Dennoch will ich menschlich immer erreichbar sein und motivieren können. Ich denke, da steckt ‚Mamba‘ drin.“





Ein berühmtes Zitat Bryants geht weit über das Spielfeld hinaus: „Wenn du nicht an dich glaubst, wird es auch keiner sonst tun.“ Ist der Glaube an sich selbst Bryants Vermächtnis?

„Ja, ich behalte ihn als Mensch in Erinnerung, der wirklich an sich geglaubt und alles dafür getan hat. Er hat sich für diese eine Sache entschieden und sie dann gegen alle Widerstände durchgezogen. Natürlich will ich seine sportlichen Erfolge nicht vergessen, doch ‚Mamba‘ ist viel mehr als das.“