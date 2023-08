Morillo nimmt Schlappe auf seine Kappe

Siegerland. Bezirksliga-Aufsteiger FC Hilchenbach kassiert deutliche 2:10-Niederlage beim FC Freier Grund.

Starten wir unsere kleine Nachbetrachtung dieses ersten Punktspieltages der Fußballer mal tief im Süden des Kreisgebiets.

Am Salchendorfer Ludwigseck hat der Bezirksliga-Aufsteiger FC Hilchenbach in aller Krassheit miterleben müssen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Mit 2:10 beim Auftakt eingeseift zu werden, das kann schon einen Schock hinterlassen. Erinnern wir uns nur an die vergangene Saison. Da war der zuvor souveräne Kreisliga-Meister SG Hickengrund in die Bezirksliga zurückgekehrt und musste bis zum sage und schreibe 18. Spieltag auf den ersten Punktgewinn warten. Die direkte Rückkehr in die Kreisliga war zu diesem Zeitpunkt praktisch schon besiegelt.

Nun, die Hilchenbacher stehen am Anfang und haben mit dieser drastischen Abfuhr im Rücken nun die Gelegenheit, einiges zu verändern. Ihr Trainer Daniel Morillo hat sich jedenfalls die Schlappe auf die eigenen Fahnen geschrieben. „Ich denke, ich habe die Mannschaft zu offensiv eingestellt“, so der Coach. „Das ist uns auf die Füße gefallen, das geht auf meine Kappe.“

Was sich zunächst optimal anließ, eine 2:1-Führung stand nach 27 Minuten zu Buche, sollte sich schon beim Halbzeitpfiff und der 4:2-Führung der Gastgeber ins Gegenteil wandeln. Und nach der Pause war es zu spät, ein Bollwerk errichten, da war gegen den Offensiv-Wirbel des Teams von Spielertrainer Florian Schwarz, der selbst zwei Treffer zum ersten zweistelligen Sieg des FC Freier Grund in der Bezirksliga-Zugehörigkeit beisteuerte, kein Hilchenbacher Kraut mehr gewachsen.

Auf seine Kappe hätte sich Patrick Helmes gern den Oberliga-Auftaktsieg seines Sportfreunde-Teams gegen Aufsteiger Türkspor Dortmund geschrieben. „Wir waren in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach näher dran, aber das 1:1 ist für mich absolut okay.“ So seine Worte nach dem fußballerisch gelungenen Start. Dass der Ex-Nationalspieler den Dortmunder Oberliga-Neulingen eine Top-Drei-Platzierung zutraut, kann sein Team auch als Extralob werten. Einer so hoch eingeschätzten Mannschaft in 90 Minuten Powerfußball Paroli zu bieten, die besseren Chancen für einen Sieg zu produzieren und überall im Stadion so etwas wie Aufbruchstimmung zu verbreiten, das stärkt dem Team den Rücken.

Einer, der dabei im Mittelpunkt stand, ist der junge Marius Zentler. Der ist zwei Tage vor dem Saisonauftakt gerade 19 geworden und machte sich mit dem Treffer zur 1:0-Führung kurz vor der Pause nachträglich selbst das schönste Geburtstagsgeschenk. Seinen Namen vor den fast 1000 Zuschauern dann drei Mal über den Stadionlautsprecher präsentiert zu bekommen, war eine besondere Zugabe. „Das war so eine famose Sache, ich habe echt Probleme mit dem Einschlafen bekommen“, berichtet er am Tag danach über die folgende Nacht und die gefühlte Unruhe.

Dass er fast noch den zweiten Treffer zu Beginn der zweiten Hälfte nachgelegt hätte, den Ball aber knapp am langen Pfosten vorbei schlenzte, hätte für ihn diesen ersten Spieltag „rund“ gemacht. Keine Frage: Der Linksfuß gehört trotz des Unentschiedens zu den Gewinnern dieser Partie.

Fünfsinns „Befreiung“

Ein Gewinner-Typ ist ein weiterer Siegener geworden. Bei den Sportfreunden oft ge- und verschmäht, ist für Leandro Fünfsinn die Luftveränderung in Richtung Wittgensteiner Land wohl der richtige Fingerzeig für seine Fußball-Laufbahn gewesen. Für den TuS Erndtebrück erzielte er beim Westfalenliga-Auftakt gegen Westfalia Soest zum 2:0-Sieg beide Tore. „Das ist unfassbar für mich“, strahlte der 23-jährige Siegener mit der Sonne, die über den Pulverwald hinweg blinzelte, um die Wette. Das alles hier sei wie eine Befreiung für ihn und ein Zeichen des Zusammenhalts im Team.

Luftveränderung strebte auch ein Profifußballer in höheren Gefilden der Liga-Hierarchie an. Aus der Hauptstadt ging es für den Alchener Sven Michel zu den bayerischen Schwaben. Beim FC Augsburg erhofft er sich mehr Spielzeit, einen Stammplatz - also eine andere Wertschätzung als zuletzt bei Champions League-Teilnehmer 1. FC Union im Berliner Bezirk Köpenick. Bei der 0:2-Pokalniederlage bei Drittliga-Aufsteiger SpVg Unterhaching sah man den Siegerländer mit der Rückennummer 20 auf dem linken Flügel. Um eine Enttäuschung reicher.

