Motorsportler beklagen geringes Ansehen – wegen Greta

Die 70. Jahreshauptversammlung des Automobil- und Motorradclub Wittgenstein – kurz AMC – stand unter dem Zeichen eines Vorstandswechsels.

Wahlen

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Manuel Kringe ist der neue „Boss“ und tauscht seinen Posten mit dem bisherigen Vorsitzenden Dietmar Brongkoll. Neuer Sportleiter ist Udo Rath – diesen Posten hatte Kringe zuletzt zusätzlich zum stellvertretenden Vorsitz inne. Fritz Lauber, Harald Krutwig, Thomas Adler sowie Gunnar Krutwig wurden in ihren Ämtern bestätigt. Cindy Krutwig ist neue Schriftführerin, neuer zweiter Beisitzer ist Christopher Degler.

Rückblick

Tobias Kluge wurde bei der Weihnachtsfeier als bester Fahrer der Kategorie Automobilslalom geehrt, während Marek Schaller für seine Erfolge auf der Rundstrecke geehrt wurde. Dalvin Mustafa erhielt den Kart-Rundstrecken-Preis und Ernst-Otto Meinecke wurde für seine Resultate im Oldtimersport ausgezeichnet.

„Es sind leider sehr wenige Leute, die wir belohnen können. Dies ist aber nicht nur bei uns so, sondern allgemein ist Motorsport in einem Zeitalter, in dem alle auf ein Kind wie Greta Thunberg hören, weniger gut angesehen“, findet der neue AMC-Vorsitzende Manuel Kringe in seinem Bericht, den er noch als Sportleiter verlas. Aus seinem Herzen macht er dabei keine Mördergrube: „Wir als nachhaltigste Kleinstadt Deutschlands werden vielleicht nur noch einen Elektroslalom umsetzen können und müssen auf den Motorsound verzichten, bei dem sich einem die Haare auf den armen hochstellen. Das wollen wir aber nicht!“

Die Slalomveranstaltung auf dem Flugplatz in Schüren wurde 2019 zum letzten Mal ausgetragen, weil es immer wieder Verunreinigungen der Flug- und Landebahn des Flugplatzes gab.

Auf dem Flugplatz in Schüren wird der AMC Wittgenstein Bad Berleburg 2020 keine Rennveranstaltung mehr durchführen. Foto: WP Meschede

Auch für das Fahrradturnier, das am 25. August im Rahmen der Ferienspiele stattfand, gibt es keine Neuauflage, denn hier gab es nur zwölf Teilnehmer, die größtenteils von der eigenen Jugendgruppe gestellt wurden. „Der Planungsaufwand hat sich nicht gelohnt“, stellt Jugendreferent Thomas Adler fest.

Die Jugendgruppe feierte am 26. Oktober ihr 25-jähriges Jubiläum. Mit der Feier wurde nicht nur das AMC-Helferfest verknüpft, sondern bei gutem Wetter auch die Vereinsmeisterschaft mit 48 Teilnehmern ausgetragen.

Termine

Am 10. April findet die Osterwanderung statt. Am 7. Juni richtet der AMC ein Jugend-Kartslalomrennen unter dem Dach des ADAC aus. Am 28. Juni folgt das VGS-Kartslalomrennen.

Über 100 Teilnehmer bei der 10. Berleburger Oldtimer-Tour Über 100 Teilnehmer bei der 10. Berleburger Oldtimer-Tour Die Berleburger Oldtimer-Tour führt traditionell durchs Sieger- und Sauerland. Auf der rund 135 Kilometer langen Strecke müssen die Teilnehmer knifflige Aufgaben lösen. Ältestes Fahrzeug ist in diesem Jahr ein Fiat 600 Topolino aus dem Jahr 1938 - und mit 13,5 PS. Foto: Emma Rothenpieler

Am 2. August findet die 12. Bad Berleburger Oldtimer-Tour statt. Am 15. Dezember folgt die Weihnachtsfeier und am 23. Januar 2021 die Winterwanderung.

Ehrungen

40 Jahre Mitgliedschaft: Hartmut Althaus, Hans-Werner Fischer, Rüdiger Kloos, Dieter Pöppel, Thomas Riedel, Angelika Koch.

25 Jahre: Reinhard Hof, Robin Walter, Christoph Strathewerd.

10 Jahre: Michael Schnöde, Lieven Schultz, Ernst-Otto Meinecke, Katja Fuchs, Burkhard Obermeier, Nicolai Boldar, Werner Mengel, Günter Wetter, Günter Weber, Martin Knebel, Hans Werner Stöcker, Holger Obermeier, Peter Preuss, Tobias Röder, Ute Krutwig, Harald Krutwig, Stefan Kroh, Frank Rethagen, Sven Saßmannshausen, Andrej Fuchs, Michael Haas sowie Klaus, Thomas und Christina Adler.