Murat-Kaan Yazar geht beim TuS Erndtebrück ins siebte Jahr

Erndtebrück/Kreuztal. Der TuS Erndtebrück macht weiter Nägel mit Köpfen. Der Kader für die kommende Saison in der Oberliga nimmt inzwischen konkrete Formen an.

Der TuS Erndtebrück hat das nächste Mosaiksteinchen in seinen Personalplanungen für die Fußball-Saison 2021/22 gesetzt. Der Oberligist hat den Vertrag mit seinem Offensivspieler Murat-Kaan Yazar verlängert. Der 21-jährige Kreuztaler geht somit in seine vierte Seniorensaison und gar in seine insgesamt siebte Spielzeit bei den Wittgensteinern. „Mit der Vertragsverlängerung unseres Eigengewächses haben bereits 18 Spieler für die neue Saison zugesagt“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Sieben Einsätze im Oberliga-Team

„Die Verlängerung von Murat zeigt einmal mehr, dass wir weiterhin konsequent unseren neuen Weg verfolgen, auf junge, hungrige und entwicklungsfähige Spieler gerade aus unserer eigenen Jugend und der näheren Umgebung setzen“, sagt der Sportliche Leiter Holger Lerch.

In der vor dem Abbruch stehenden Saison kam Yazar in sieben der acht Erndtebrücker Punktspiele zum Einsatz, bei vier davon stand er in der Startelf. Ein Spiel absolvierte er für die Reserve in der Fußball-Bezirksliga 4.