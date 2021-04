Pass in die Gasse #272

Pass in die Gasse #272 Nach der Pandemie werden keine Faustregeln helfen

Leistungseinbrüche, Verletzungen und falscher Ehrgeiz – unser Kolumnist beschäftigt sich schon jetzt mit dem Amateurfußball nach der Pandemie.

Fußball war schon immer der Sport mit den schönsten Milchmädchenrechnungen. Mal ernst, mal ironisch gemeint, kommt es seit jeher zu wahrlich schönen Erkenntnissen. Speziell im Bereich Medizin wird im Fußball nicht an Weisheiten gespart, wie zwei Klassiker zeigen: Bei einer Verletzung sollte die betroffene Stelle direkt gekühlt werden, da jede Stunde, in der man es danach nicht tut, umgerechnet einen Tag mehr Regeneration bedeutet. Oder: Die Dauer einer Verletzungspause mit zwei multipliziert ergibt den Zeitraum bis zur Normalform, also die Form, die ein Spieler vor der Verletzung hatte.

Zuschauer müssen nachsichtig

Es ist selbsterklärend, dass so etwas eher bei den Amateuren zu finden ist und weniger die Aussagen von Mannschaftsärzten der Bundesliga widerspiegelt. Das ist über die vielen Jahrzehnte wahrscheinlich damit zu erklären, dass es im Amateurbereich schon immer Faustregeln brauchte und von medizinischen Abteilungen nur geträumt werden konnte.

Solche Faustregeln konnten jedoch durch Erfahrungen entstehen und genau das wird beim Start des Spielbetriebs nach Corona ein riesiges, nicht messbares Problem werden. Dass nicht einmal Phrasen bei der Frage helfen werden, welche Leistungseinbrüche den ein oder anderen Spieler und damit das Spiel selbst treffen werden. Niemand wird spielen wie der erste Mensch, doch so weit viele von ihrer Normalform entfernt sein werden, so sehr werden sich Verletzungsgefahr und falscher Ehrgeiz zeigen. Darauf sollten sich Verantwortliche und Zuschauer einstellen und mit Nachsicht reagieren.

