Nach Sieg in der NES 500 winkt Marek Schaller jetzt die NLS

Toller Erfolg für Marek Schaller: Der 17-jährige Motorsportler feiert in seiner Premierensaison im Rennteam Max-Kruse-Racing den Titel in der Klasse 8 sowie die Gesamtmeisterschaft in der National Endurance Series (NES) 500.

Was bei diesem Triumph freilich fehlte, war die emotionale Komponente nach dem letzten Saisonrennen: Durch die erneute Verschärfung der Kontaktbeschränkungen bleibt die Saison der NES 500 unvollständig. Eigentlich waren sechs Termine im In- und Ausland vorgesehen, letztlich fanden wegen der Coronapandemie aber nur die Läufe am Lausitzring sowie am Sachsenring statt. Die Nachricht über den Gesamtsieg erreichte Schaller und seinen Teampartner Benjamin Leuchter deshalb im gleichen Zuge mit einer Enttäuschung, nämlich der Absage des Finalrennens.

Ein Klassensieg am Lausitzring und ein unter dramatischen Umständen errungener vierter Platz am Sachsenring waren die Basis für den Meistertitel von Schaller/Leuchter, die im Golf GTI TCR antraten. Zugleich ist es einer der ersten Titel für den jungen Rennstall, der von Leuchter und Fußballstar Max Kruse gegründet wurde.

Schaller/Leuchter teilen sich mit Timo Raff und Matthias Schrey von „East Racing“, die im BMW M240i in Klasse 5 antraten, den ersten Platz mit jeweils 20 Punkten. Insgesamt kamen rund 30 Autos in die Wertung der Rennserie.

Jahr mit Höhen und Tiefen

„Ich bin wahnsinnig happy. Ich freue mich zunächst einmal für Marek Schaller, dass er seinen ersten Titel im Automobilrennsport geholt hat – und das mit Max Kruse Racing. An dieser Stelle möchte ich mich bei jedem Einzelnen im Team bedanken“, freut sich Leuchter. „Das ist einfach ein wahnsinniges Jahr gewesen. Es war ein ständiges Auf und Ab“, verweist der Volkswagen-Werksfahrer aus Duisburg auf die vielen Rennabsagen sowie Neuansetzungen – denen danach teils erneute Absagen folgten.

„Dennoch haben wir es als Team geschafft, bei allen Rennen siegreich zu sein. Das zeigt die Qualität von Max-Kruse-Racing“, freut sich Benjamin Leuchter. Auch in zwei weiteren Rennserie trat das Team an und erzielte ebenfalls Siege und Pole Positions.

In der NES 500 wechselte sich Leuchter mit Schaller am Lenkrad ab, nahm den Erndtebrücker dabei aber auch unter seine Fittiche. „Marek hat über das Jahr hinweg fantastisch gearbeitet und sich kontinuierlich verbessert. In der Mitte der Saison war er in einem kleinen Tief, aber da hat er sich toll wieder herausgekämpft. Ich bin sehr stolz auf ihn.“

2021 winkt die „Grüne Hölle“

2021 will das Team seinen Titel in der NES 500 verteidigen und strebt einen Start mit zwei Fahrzeugen an. Auch Marek Schaller ist zufrieden mit dem Verlauf. „Ich bin mega glücklich über den Titel. Das erste Jahr für das Team in der NES 500 und da direkt Meister zu werden – das ist einfach geil, auch wenn es leider nur wenige Rennen waren“, sagt der Erndtebrücker. Er ergänzt: „Trotzdem ist das einfach ein unbeschreibliches Gefühl.“

Für das kommende Jahr möchte der junge Motorsportler den Titel verteidigen und einige Gaststarts in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) absolvieren, womit es für Schaller eine Sprosse hinaufgeht auf der Motorsport-Karriereleiter. Bei der traditionsreichen NLS, die seit vielen Jahrzehnten auf der Nordschleife ausgetragen wird, treten nicht nur deutlich mehr, sondern auch überwiegend professionelle Rennteams an. Zugleich wird die Serie von einem noch größeren öffentlichen Interesse begleitet.

Leuchter deutet Überraschung an

Benjamin Leuchter: „Es ist noch nicht klar, mit welchem Fahrzeug und in welcher Klasse wir antreten – hier könnte es noch die eine oder andere Überraschung geben. Und wir werden das erste Mal das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring bestreiten.“