Nach zwölf Siegen am Stück: Den SV Schameder hat‘s erwischt

Netphen Im 14. Spiel musste der Tabellenführer erstmals Federn lassen. Der Sieg von Germania Salchendorf III freut auch Eckmannshausen.

Irgendwann musste es so kommen – im ersten Spiel der Rückrunde der Fußball-Kreisliga B2 war es nun soweit: Der SV Schameder hat ein Spiel verloren. Erstmals in dieser Saison. Nach zwölf Dreiern am Stück und einem Remis am ersten Spieltag. Die vorgezogene Partie beim SV Germanian Salchendorf III endete am Donnerstagabend 2:1 (0:0) für die Elf vom „Wüstefeld“.

„Es ist echt schade, dass die Serie gerissen ist. Aber wir sind ein Stück weit selbst schuld“, sagte Rene Röthig nach der Begegnung, die eigentlich am 10. Dezember stattfinden sollte, aber von beiden Vereine vorverlegt wurde, um früher in die Winterpause gehen zu können. Schameders Coach suchte die Ursachen für die Premierenpleite gar nicht erst lange bei den Vorzeichen, die nicht gut waren: Zwei Spieler hatten sich erst beim Warmmachen verletzt und fielen aus, ohnehin schon musste Röthig den gesperrten Tim Hofius und seinen „Co“ Daniel Wolf ersetzen, der sich zuletzt in Kredenbach (4:1) eine Platzwunde zugezogen hatte. „Es fehlten uns damit Spieler, die wichtig für den Spielfluss sind. Auch deshalb war unser Spielaufbau zunächst nicht so gut“, erklärt der Gästetrainer, dessen Elf bis zur Pause kaum in Erscheinung trat, während die personell gut bestückte Germania ein Chancen und Spielanteile-Plus hatte.

Knebels Führung hält nicht lange

Schameder steigerte sich nach dem Wechsel und ging durch Kevin Knebels Kopfballheber in Führung (67.). Die Ffreude erstickte aber Tim Schilk im Keim, als er keine 120 Sekunden später ebenfalls per Kopof ausglich. Der SVS war zu weit weg vom Schützen postiert und hatte später den Ball in der Offensiv nicht richtig abgeschirmt. Daraus entstand der Gegenangriff, den Jonas Stahl trocken aus acht Metern zum 2:1 abschloss (84.). Zuvor hatte Keeper Radenbach den Tabellenführer im Spiel gehalten, der weiterhin fünf Zähler Vorsprung auf den SV Eckmannshausen hat. Dessen Aufstiegshoffnungen werden aber ein Stück größer.

„Es war eine verdiente Niederlage, die aber nicht sein muss, wenn man in der zweiten Halbzeit 1:0 führt“, bilanzierte SVS-Coach Röthig, der sogleich ergänzte: „Ich glaube nicht, dass wir nun zusammenbrechen. Wir müssen damit umgehen und werden die erste Niederlage beim Mannschaftsabend am Freitag schnell vergessen machen.“

Nach der Party folgt noch zweimal die Ligapflicht für Schameder, so es die Platzverhältnisse zulassen. Kommenden Mittwoch wird die Partie gegen Diedenshausen nachgeholt, am 3. Dezember ist der VfB Banfe zu Gast. (ds)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein