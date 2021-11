Nachholspiel-Termine stehen - einer sorgt für Kopfschütteln

Wittgenstein. Die am Wochenende ausgefallenen Fußballspiele sind neu terminiert. Die Kreisliga B holt ihre Partien im neuen Jahr nach. Zwei Ligen warten noch.

Die am Sonntag wegen des Wintereinbruchs ausgefallenen Fußballspiele sind fast alle im Jahr 2022 neu terminiert worden. Die vier abgesagten Partien der Kreisliga B finden am 6. Februar, eine Woche vor dem Restrundenstart statt. Bezirksligist TuS Erndtebrück II trifft am 13. Februar auf die SG Serkenrode/Fretter, das C-Liga-Spiel des TuS Dotzlar gegen Bad Berleburg II soll am 20. März stattfinden. Die D-Liga-Spiele des FC Benfe II gegen Girkhausen und TuS Volkholz gegen Diedenshausen II werden am 27. Februar nachgeholt, ebenso das B-Liga-Spiel des SV Gosenbach gegen Gurbetspor Burbach.

Fußball am 4. Advent

Wenn die vierte Kerze am Adventskranz brennt, nämlich am 19. Dezember, sollen die D-Ligisten SV Oberes Banfetal II und SV Feudingen III einen neuen Versuch starten. „Gerade in Hinsicht auf Corona wäre es aus meiner Sicht sinniger gewesen, das Spiel auf einen anderen Termin zu legen“, sagt Tobias Reuter, Vorsitzender des SV Oberes Banfetal. Der „SVO Zwo“ hätte nun normalerweise schon Winterpause, muss sich nun aber noch fit halten. Auch beim SV Feudingen III hält sich die Begeisterung in Grenzen. Reuter schmunzelt: „Zumindest die Schiedsrichterbesetzung dürfte an dem Tag kein Problem sein. Aber vermutlich liegt dann sowieso Schnee.“

Das Landesliga-Spiel des TSV Weißtal gegen den TuS Langenholthausen sowie die entfallenen Spiele in der Frauen-Kreisliga sind noch nicht neu terminiert.

