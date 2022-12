Neuer Boden sorgt für Luftsprunge bei den TSV-Turnern

Aue/Wingeshausen. Aue-Wingeshausen investiert mehr als 10.000 Euro in die Sanierung des Hallenbelags. Sponsoring als Wertschätzung für Jugendarbeit.

Die Turnerinnen und Turner des TSV Aue-Wingeshausen können große Sprünge machen: Dem Verein ist es gelungen, einen neuen Sprungboden für die Halle anzuschaffen, der allen Anforderungen an diese Sportart genügt. Handstandüberschlag, Rolle vorwärts, Rad schlagen - hier ist alles möglich.

Die Investition, die sich auf etwas mehr als 10.000 Euro beläuft, ist eine gut vorbereitete Gemeinschaftsleistung. Sponsoren engagierten sich mit stattlichen Beträgen, viele Spenden gingen bei der TSV-Abteilung, die Dutzende Sportlerinnen und Sportler betreut, ein und den verbleibenden Restbetrag steuerte der Verein bei. „Ohne die gewaltige Unterstützung von Sponsoren und Spendern wäre das so nicht möglich gewesen, das wissen wir zu schätzen“, sagte Abteilungsleiterin Carina Seidel bei einem Vorführ-Nachmittag, in dessen Rahmen der Sprungboden offiziell in Betrieb genommen wurde.

Enorme Sprungkraft

Alle Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, ihre turnerischen Fähigkeiten einmal selbst auszuprobieren. Und dabei stellten sie fest, dass der neue Boden über eine enorme Sprungkraft verfügt.

Zu den Gästen an diesem Adventsonntag gehörte auch Jens Nipko, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Bad Berleburg, der der TSV-Abteilung Turnen enorme Eigeninitiative bescheinigte. Hier werde wertvolle Jugendarbeit geleistet und nichts dem Zufall überlassen. „Toll, wie sich die Abteilung ins Zeug gelegt und dafür gesorgt hat, dass diese enorme Investition scheinbar eine völlig unkomplizierte Sache war“, betonte Norbert Heier, der Vorsitzende des TSV Aue-Wingeshausen. Die Unterstützung für das Projekt sei hervorragend gewesen. „Dass so viele Geldgeber gewonnen werden konnten, zeigt aber auch, dass die Abteilung mit ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit steht und wertgeschätzt wird.“

