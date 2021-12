Neuer Trainer heißt ab dem 1. Januar Ersan Parlatan

Ersan Parlatan, hier noch während seiner Tätigkeit beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost, wird neue Trainer in Haiger.

Haiger. Der TSV Steinbach Haiger hat nach dem 3:3 in Mainz einen neuen Trainer präsentiert. Mit ihm geht es am 6. Januar in die Winter-Vorbereitung.

Der neue Trainer des TSV Steinbach Haiger heißt Ersan Parlatan und ist im hiesigen Raum eher der große Unbekannte. Der 44-jährige Deutsch-Türke ist derzeit noch Co-Trainer beim türkischen Erstligisten Konyaspor. Er wird seine Tätigkeit dort Ende Dezember beenden und tritt am 1. Januar die Nachfolge des Anfang Dezember entlassenen Adrian Alipour an. Interims-Coach Hüsni Tahiri wird nach sieben Punkten aus den drei Spielen unter seiner Regie in zweite Glied zurückkehren.

„Wir haben mit Sorgfalt und der nötigen Ruhe diese Entscheidung getroffen. Es gab viele Bewerbungen, wir haben aber nur mit wenigen Kandidaten intensiv gesprochen. Als Fußballlehrer bringt Ersan Parlatan eine große fachliche Expertise mit. In der Türkei arbeitet er derzeit auf hohem Niveau. Er hat uns mit der Analyse des Ist-Zustands unserer Mannschaft und vor allem mit seinen Lösungsansätzen überzeugt. Wir sind uns sicher, dass er auch als Typ gut zum TSV Steinbach Haiger passen wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt TSV-Vorstandssprecher Roland Kring.

Ersan Parlatan ist in Berlin geboren, arbeitete nach seiner aktiven Laufbahn, in der u.a. für Hertha BSC Berlin und Tennis-Borussia Berlin spielte, als Coach bei den Nordost-Regionalligisten Berliner AK, Viktoria Berlin und TSG Neustrelitz. In seiner letzten Hauptstadt-Station beim Berliner AK wurde er im August 2019 nach knapp verpasstem Drittliga-Aufstieg hinter dem FC Chemnitz entlassen. Co-Trainer-Tätigkeiten in der Türkei, bei Göztepe und Konyaspor schlossen sich an.

„Mein Wunsch war, wieder als Cheftrainer zu arbeiten“, so der Fußballlehrer. „In der Türkei habe ich wertvolle Erfahrungen gesammelt, die ich nun in meine tägliche Arbeit mit einfließen lassen werde.“ Er habe die Entwicklung des TSV Steinbach Haiger schon länger verfolgt und schätze sehr, dass dort sehr ambitioniert und professionell gearbeitet werde, es aber auch sehr familiär und bodenständig zugehe.

Am 6. Januar startet er mit dem TSV in die Winter-Vorbereitung und baut dabei auf das bewährte Trainerteam mit Hüsni Tahiri (Co-Trainer), Sascha Rauch (Torwarttrainer) und Alexander Ryan (Athletik-Trainer).

Dieses Trio musste am Samstag, im letzten Spiel des Jahres beim Tabellenletzten TSV Schott Mainz, um die Wahrung der kleinen Erfolgsserie bangen. Beim 3:3 (1:0) liefen die Steinbacher einem 0:1-Pausenrückstand sowie ab der 71. Minute einem 1:3 hinterher. Doch die Treffer von Daniele Gabriele (73.) und David Haider Kamm Al-Azzawe (87.) sicherten noch den Punktgewinn, der in der 89. Minute fast noch in einen „Dreier“ umgewandelt wurde.

Doch Gabriele scheiterte in der großen Hektik in der Mombacher Schlussphase am sehr starken Schott-Torhüter Felix Pohlenz und auch der Nachschuss von Dino Bisanovic verfehlte sein Ziel. Auch eine weitere Großchance durch einen Kopfball von Jonas Singer in der Nachspielzeit wurden vom Keeper entschärft.

Steinbach Haiger: Bansen - Bradara (46. Lahn), Al-Azzawe, Weigelt, Singer - März, Stock (65. Nieland) - Wulff (74. Bisanovic), Milde, Ilhan (46. Kircher) - Gabriele.

