Neuland für die VfL-Volleyballerinnen

Bad Berleburg. Aufschlag zur Saison 2023/24: Die VfL-Volleyballerinnen reisen optimistisch zur Landesliga-Standortbestimmung nach Nuttlar.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase fällt am Wochenende der Startschuss für die Volleyball-Saison 2023/24, die erneut jede Menge Spannung und Emotionen verspricht. Wittgenstein wird einmal mehr vom VfL Bad Berleburg vertreten

Während die erste Damenmannschaft nach zwei Jahren Verbandsliga-Zugehörigkeit zweifellos als einer der Favoriten in die Landesliga zurückkehrt, muss die VfL-Reserve als Bezirksklassen-Aufsteiger ihre Rolle in der Liga erst finden.

Landesliga 6 Damen

TuS Nuttlar – VfL Bad Berleburg. Nach zwei Jahren Verbandsliga muss sich Bad Berleburg daran gewöhnen, für viele der Favorit in der Landesliga zu sein. Die VfL-Frauen wollen die Rolle annehmen und beweisen, dass man ihr gerecht werden kann, zumal die Zeit in der Verbandsliga das Team gestärkt und für viele neue Erfahrungen gesorgt hat.

Am ersten Spieltag treffen die Berleburgerinnen auf den TuS Nuttlar, der in der letzten Saison einen Mittelfeldplatz belegte. Die Kurstädterinnen haben sich in der Vorbereitung intensiv auf dieses Spiel vorbereitet und gehen mit viel Selbstbewusstsein in die Partie. Die Konkurrenz ist jedoch nicht zu unterschätzen. Der TuS Nuttlar hat ebenfalls eine starke Tradition im Damen-Volleyball und wird sicherlich alles daran setzen, den vermeintlichen „Favoriten“ zu ärgern.

„Wenn wir unsere Aufschlagfehlerquote in den Griff bekommen, bin ich eigentlich recht zuversichtlich, denn am Netz zählen wir in Bezug auf Angriffs- und Blockstärke zweifelsohne zu den Top-Teams“, so die optimistische Prognose von VfL-Kapitänin Lara Böttger, die darauf setzt, dass ihr Team nicht zu viele „Gastgeschenke“ verteilt.

Der VfL-Kader: Marie August, Sophia Bald, Luzy Biegler, Lara Böttger, Lena Geisweid, Marie Homrighausen, Melani Kunz, Jenny Leidner, Marie Meinecke, Sarah Schubert und Annelie von Essen.

Bezirksklasse 17 Damen

TuS Meinerzhagen – VfL Bad Berleburg II. Die VfL-Reserve startet unter Trainerin Catharina Hüster eine aufregende Reise in der Bezirksklasse. Als Aufsteiger ist es ihr Ziel, sich so schnell wie möglich in dieser neuen Liga zu akklimatisieren. Meinerzhagen ist ein unbeschriebenes Blatt. Das VfL-Team ist aber hochmotiviert und hat hart gearbeitet, um sich auf diese Herausforderung vorzubereiten.

Die Berlerburgerinnen wissen, dass sie in dieser Saison viele unbekannte Gegner vor sich haben werden, aber das Teamgefühl und der Wille zum Erfolg sind stärker denn je. „Dies ist zweifelsohne die erste Standortbestimmung in der neuen Umgebung“, so die Einschätzung von Trainerin Catharina Hüster.

Das VfL-Team: Chadischat Abaeva, Tamara Bisanz, Lea Böhl, Lilja Dickel, Lara Hüster, Ida Kühnert, Marie Lach, Mia Motl, Zoé Obermeier, Lena Penzin, Marie Vetter und Jana Weyler.

