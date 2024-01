In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Pass in die Gasse #414 Neun neue Schiedsrichter: Respekt vor diesem Schritt

Wittgenstein Der Wittgensteiner Fußball freut sich über neue Schiedsrichter. Warum das mehr ist als ein Pfeifen im Wind, erklärt unser Kolumnist.

Bis etwa Mitte 20 hatte ich kein gutes Verhältnis zu Schiedsrichtern. Für mich waren die meisten parteiisch und voreingenommen. Lästige Autoritäten, die das Spielen stoppen und der Kreativität ein Ende setzen wollten. Oft sagte ich mir: Warum sind die überhaupt da? Als der Fußball das Licht der Welt erblickte, waren sie auch nicht dabei. Strittige Situationen klärten die Kapitäne unter sich. Nicht zu vergessen die Kindheit auf dem Bolzplatz – da gab es auch keine Schiris und trotzdem hat man es irgendwie geregelt bekommen! Und so weiter.

Im Vereinsfußball kassierte ich etwa 90 Prozent meiner Gelben Karten wegen Meckerns. An Tagen, an denen es nicht gut lief, war ich wegen chronischen Ehrgeizes besonders gefährdet. Kein Scherz: Einmal habe ich mich wegen eines schlechten Passes so sehr über mich aufgeregt, dass mir der Schiedsrichter wegen Beleidigung meiner Selbst die Rote Karte zeigte.

Das alles änderte sich glücklicherweise mit dem Älterwerden. Irgendwas in mir ließ mich plötzlich vor und nach den Partien den Unparteiischen die Hand schütteln. Schiedsrichter-Legende Pierluigi Collina sagte einmal: „Ich bin Schiedsrichter, kein Ästhet.“ Ich verstand endlich, dass sie auch nur ihren Job machen und Fußball wirklich lieben.

Wittgenstein freut sich derzeit zu Recht über neun neue Schiris, die mit ihrem Ja zur Pfeife auch ein ehrenamtliches Zeichen an das Vereinsleben senden. Sich bewusst für keine leichte Aufgabe zu entscheiden, damit das gemeinsame Spiel fortbesteht – dafür gebührt ihnen größter Respekt.

In der Kolumne „Pass in die Gasse" befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit Entwicklungen in der Welt des „großen" und „kleinen" Fußballs.

