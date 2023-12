Nicht zu stoppen: Gymnasium Bad Laasphe vierfacher Kreismeister

Bad Laasphe Ob Jungen, Mädchen oder gemischtes Team: Die Basketballer des „Gymbala“ verloren beim Turnier in Freudenberg kein einziges Spiel.

Sportlich äußerst erfolgreich ist das Jahr für das Städtische Gymnasium Bad Laasphe zu Ende gegangen. Alle vier Mannschaften des „Gymbala“ sind Kreismeister im Basketball geworden.

Beim Turnier im Rahmen des Landessportfestes der Schulen in der Gesamtschule Freudenberg waren zunächst die beiden Jungenmannschaften auf dem Parkett, die von Sportlehrerin Ricarda Wied-Bernshausen und Oberstufenschüler Janik Naumann betreut wurden. In der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2009 und 2010) zeigten die Laaspher Jungen in allen drei Spielen (verkürzte Spielzeit 2x8 Minuten) gutes Kombinationsspiel und gewannen mit einer herausragenden Mannschaftsleistung gegen die Gesamtschule Freudenberg mit 30:10, gegen das Gymnasium am Löhrtor Siegen mit 22:6 und gegen das Gymnasium Wilnsdorf mit 27:8.

Herausragender Spieler war Luca Schäfer, der immer wieder mit seinen erfolgreichen Würfen glänzte. Über den Basketball Kreismeistertitel freuen sich: Robin Pfeil, Luca Andre Schäfer, Aleksa Skocic, Abolfazi Akbari (alle Bad Laasphe), Scott Gerhardt (Hesselbach), Anel Avdibasic (Niederlaasphe), Philipp Göbel (Weide), Nino Sindermann, Josha Unterderweide, Sammy John Kleemann und Finian Balzer (alle Wallau).

Auch die Jungen der Wettkampfklasse II spielten dank großartiger Mannschaftsleistung in Angriff und Verteidigung ein erfolgreiches Turnier. Nach klaren Siegen gegen Gymnasium Wilnsdorf (36:13), Realschule Wilnsdorf (41:1) und Gesamtschule Freudenberg (37:8) kürte sich folgendes Team zum Kreissieger: Nikita Koch, Emilio Branko Popov, Maximilian Yang, Julius Johann Becker (alle Bad Laasphe), Jascha Naumann (Niederlaasphe), Maximilian Plaum (Puderbach) unjd Semjon Sindermann (Laasphe), der in allen Spielen eine hohe Trefferquote hatte.

Beide Mannschaften qualifizierten sich nun für die 1. Runde auf Regierungsbezirksebene, in der sie gegen die Kreismeister aus dem Märkischen Kreis und dem Hochsauerlandkreis antreten.

Am zweiten Tag ließen die Mädchen der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2009, 2010) der Gesamtschule Freudenberg (46:2) und dem Gymnasium Wilnsdorf (23:9) keine Chance. Das Team erkämpfte sich in der Mann-Mann Verteidigung die Bälle und schloss die Schnellangriffe immer wieder erfolgreich ab. In allen Spielen glänzte Zoe Egerding mit ihrem enormen Drang zum Korb, wodurch sie immer wieder punktete.

Über den Kreismeistertitel jubelten: Neleen Kramer, Angelina Henk, Hanna Haar, Lotta Emilie Gernand, Henrike Walther, Zoe Egerding (alle Bad Laasphe) und Marika Naumann (Niederlaasphe). Betreut wurden sie von Ricarda Wied-Bernshausen und dem Zehntklässler Jascha Naumann.

Noch zwei Gewinner: die Jungenmannschaften des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe. Foto: Schule

Die gemischte Mannschaft der Wettkampfklasse IV (Jg. 2011 u. jünger) zeigte zwei sehr spannende Spiele. Hochmotiviert erkämpften sie immer wieder den Ball und spielten erfolgreich im Team. Nach ständig wechselnder Führung gewannen die Jüngsten des „Gymbala“ gegen das Gymnasium am Löhrtor aus Siegen mit 10:7. Das Spiel gegen Wilnsdorf verlief ebenfalls überaus spannend, und in der letzten Minute gewannen die Bad Laaspher mit einem Punkt, sodass sie tatsächlich den vierten Kreismeistertitel erkämpften.

Eine riesengroße Freude mit Luftsprüngen zeigten folgende Schülerinnen und Schüler: Felicia Henk, Emma Jung, Leo Egerding, Liam Quentin Schäfer, Daniel Obodenko (alle Bad Laasphe), Oskar Rohrbach, Till Ermert (beide Banfe) sowie Jonathan Stiller (Oberndorf).

Ebenso wie Schulleiterin Corie Hahn gratulierte auch der Teammanager der Deutschen Basketball Nationalmannschaft, Heikel Ben Meftah, in seinem Heimatort Freudenberg allen Mannschaften und zeigte den Schülern die WM-Goldmedaille der deutschen Männer, worüber sich alle sehr gefreut hatten. Die Schülerin Zoe Egerding durfte sie voller Stolz umhängen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein