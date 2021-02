Nico Hermann zieht es zum Rosengarten

Niederschelden . Der SuS Niederschelden präsentiert einen neuen Mittelstürmer für die kommende Bezirksliga-Spielzeit.

Fußball-Bezirksligisten SuS Niederschelden hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison fix gemacht. Vom Landesligisten TSV Weißtal wechselt Nico Hermann an den „Rosengarten“.

„Wir haben schon lange einen richtigen Mittelstürmer gesucht. Nun haben wir mit Nico einen jungen Spieler verpflichten können, der sich bei uns weiterentwickeln kann“, so der Sportliche Leiter des SuS, Dennis Noll.

Der Neuzugang gehört bei den Weißtalern zum Landesligakader. Er kam allerdings aufgrund einer Verletzung in der Vorbereitung bisher ausschließlich in der Reserve zum Einsatz. „Ich mache zur Zeit eine berufliche Fortbildung und da ist dies die richtige Entscheidung, denn der Spaß am Spielen steht bei mir im Vordergrund“, kommentiert Nico Hermann den Schritt an den „Rosengarten“.

Auch Niederscheldens Trainer Andreas Wieczorek freut sich über den Zugang: „Nico wird uns durch seine Erfahrung und seine Qualität weiter voranbringen. Er ist sowohl auf, als auch neben dem Platz ein guter Junge.“

Ihr täglicher Sport-Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WP-Sport-Newsletter anmelden!