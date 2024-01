Niklas Knopf verlängert um zwei Jahre

Der aus Kaan-Marienborn gekommene Torhüter war in der Hinrunde der große Rückhalt beim Bezirksliga-Tabellenführer TSV Weißtal.

Torhüter Niklas Knopf hat beim Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, dem TSV Weißtal, seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre, bis zum 30. Juni 2026, verlängert. Der 24-Jährige habe sich, so Trainer und Sportlicher Leiter Seyhan Adigüzel, zu einem absoluten Rückhalt der Mannschaft entwickelt, der mit seiner enormen Präsenz eine große Sicherheit ausstrahle. „Zudem ist er durch seine fußballerische Qualität in vielen Situationen am Aufbauspiel beteiligt“, so Adigüzel weiter. In der Hinrunde dieser Saison ließ er erst zwölf Gegentore zu. Niklas Knopf kam nach dem Regionalliga-Rückzug im Sommer vom 1. FC Kaan-Marienborn zum TSV Weißtal. Der in Kreuztal wohnende Zerspanungsmechaniker freut sich, auch weiterhin ein Teil des TSV Weißtal sein zu dürfen: „Ich bin nach den ersten Monaten im Verein mehr als zufrieden. Das Umfeld, Trainer und Mannschaft bereiten mir unheimlich Freude.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein