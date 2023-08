Oberliga: Sportfreunde Siegen schließen Kader-Lücke

Jubes Ticha (links) hat in der vergangenen Saison für die U19 von Preußen Münster in der Bundesliga West gespielt. Jetzt wechselt er zu Sportfreunde Siegen.

Siegen. Kurz vor dem Saisonstart gibt es weitere Neuigkeiten von Oberligist Sportfreunde Siegen.

Wenige Tage vor dem Saisonstart am Sonntag gegen Aufsteiger Türkspor Dortmund hat Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen eine Lücke im Kader geschlossen.

Am Dienstag machte der Sportliche Leiter Ottmar Griffel die Verpflichtung von Jubes Ticha perfekt. Der 19-Jährige kann auf der vakanten Innenverteidigerposition eingesetzt werden. Er hatte sich bereits in einigen Vorbereitungsspielen bewährt. Der 1,91 m lange Abwehrspieler, dessen Familie aus Kamerun stammt, wurde bei Fortuna Düsseldorf ausgebildet.

In der vorigen Saison spielte der in Bochum studierende, inzwischen elfte Neuzugang der Sportfreunde Siegen für die U19 von Preußen Münster in der Bundesliga West.

