Pass in die Gasse #384 Ohne jede Selbstkritik: Wer Stürmer will, bekommt sie auch

Ob Kreisliga oder Nationalelf: Einen echten Stürmer braucht es immer. Dass der DFB keinen habe, sei er selbst schuld, meint unser Kolumnist

Wo sind all die Stürmer hin? Wenn auch schwer zu glauben, fragt das Rudi Völler derzeit so, als sei dieses Kardinalproblem ein plötzliches. Nach der 1:2-Niederlage der U21 gegen Tschechien sagte der DFB-Sportdirekter: „Du brauchst einen Zielstürmer, jemanden, der vorne die Bälle über die Linie drückt oder köpft!“ Das werde sich nie ändern, sprach ohne jede Selbstkritik.

Diese wäre aber so wichtig, denn Verbandsfußball folgt seit vielen Jahren dem Credo, dass theoretisch jeder alles spielen sollte. Beim Westfalenauswahl-Training in Kaiserau kann mich an einen bulligen, aber etwas hüftsteifen Stürmer von Arminia Bielefeld erinnern, der irgendwann wegen seiner Eintönigkeit ausgeladen wurde. Dass er im Strafraum kaum zu verteidigen war reichte nicht aus. Die schlechte Rückwärtsbewegung war den Trainern ein Dorn im Auge. Eine ganze Generation Fußballer hat diesen Weg abbekommen. Perfekte Technik und Spritzigkeit definieren den Leistungsnachweis, Killer-Instinkt wird als zufällige Gabe abgetan.

Übung macht den Meister

Wenn ich im Kreisliga-Training den einzigen Stürmer mitflanken lasse, statt ihn stumpf in die Box zu stellen, muss ich mich über dessen Harmlosigkeit im Pflichtspiel nicht wundern. Deshalb braucht es für bestimmte Arbeiten auch Experten und keine Allrounder, deshalb unterscheiden wir zwischen Architekt, Anstreicher und Schlosser. Was ich ausbilde, das ernte ich. Der DFB soll also bloß nicht überrascht tun, denn wer Stürmer wirklich will, bekommt sie auch.

