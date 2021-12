Bitterer Moment für Okay Yildirim (am Boden) Im September 2019 erleidet er im Trikot der Siegener Sportfreunde während des Derbys beim 1. FC Kaan-Marienborn einen Kreuz- und Meniskusriss. Später wechselte er nach Kaan, jetzt geht es für ihn zum TuS Erndtebrück.

Okay Yildirim von Kaan nach Erndtebrück

Kaan-Marienborn/Erndtebrück. Okay Yildirim und der 1. FC Kaan-Marienborn gehen getrennte Wege. Er wechselt in der Winterpause zum TuS Erndtebrück

Mittelfeldspieler Okay Yildirim und Fußball-Oberligist 1. FC Kaan-Marienborn einigten sich jetzt auf die Auflösung des bis zum Saisonende laufenden Vertrages. Der 25-jährige Deutsch-Türke wird als Winter-Neuzugang zum Liga- und Kreisrivalen TuS Erndtebrück wechseln. Wie dessen Sportlicher Leiter Holger Lerch bestätigte, unterschrieb Yildirim am Pulverwald einen bis zum 30. Juni 2022, also für diese Saison geltenden,Vertrag.

Holger Lerch dazu: „Mit Okay gewinnen wir einen technisch starken und im Offensivbereich flexibel einsetzbaren und erfahrenen Spieler, der uns sofort weiterhelfen wird und der schon in Vergangenheit mehrfach seine Oberligatauglichkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.“

Kreuzbandriss im Derby

Der Spieler war im Sommer 2020 von den Siegener Sportfreunden ins Käner Breitenbachtal gewechselt, nachdem er im September 2019 im Derby der beiden Oberligisten, das die Sportfreunde 3:1 gewannen, einen Kreuzband- und Meniskusriss erlitten hatte. Im Trikot des FCK war er allerdings nur sporadisch zum Zuge gekommen. In der jetzt laufenden Saison brachte es Yildirim lediglich auf einen Einsatz - er wurde beim 6:1-Sieg in Sprockhövel kurz vor Schluss eingewechselt.

Yildirim war aus der Sportfreunde-Jugend im Jahr 2012 nach Hessen, in die U19 des FV Breidenbach gewechselt und kam 2017 nach einem einjährigen Gastspiel bei Eintracht Stadtallendorf ins Leimbachtal zurück. Unter Trainer Dominik Dapprich war er zwei Jahre Stammspieler.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein