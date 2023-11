Ortrud Hoffmann im „Club 100“

Wilgersdorf Der Fußball-und Leichtathletik-Kreis Siegen-Wittgenstein zeichnete im Gästehaus Wilgersdorf verdiente Ehrenamtler aus.

Auch in diesem Jahr hatte der Fußball- und Leichtathletikreis die Vereine gebeten, verdiente Ehrenamtler zur Würdigung ihrer Leistungen vorzuschlagen. Leider kam von den Leichtathletik-Vereinen kein Vorschlag, so dass sich die Ehrungen ausschließlich im Fußballbereich abspielten.

Gleich vier Mal wurde der DFB-Ehrenamtspreis jetzt im Gästehaus Wilgersdorf überreicht.Martin Knipp vom FC Kreuztal war dabei der einzige Mann. Er ist seit 40 Jahren im Ehrenamt aktiv, davon die letzten 20 Jahre als „Kümmerer“ um das Vereinsheim. Bereits seit 1987 ist Katharina Scheld (TSG Adler Dielfen) im Ehrenamt aktiv. Bis 1995 fungierte die Niederdielfenerin als Jugendgeschäftsführerin und wechselte dann in die gleiche Funktion im Herrenbereich. Zahlreiche Turniere und Veranstaltungen fanden unter Ihrer Organisationregie statt und auch das leiblich Wohl Sonntag bei den Fußballspielen fällt mit viel Geschick in ihren Zuständigleitsbereich. Zudem ist seit 2016 Mitglied des Kreisvorstandes. Sie erhielt den DFB-Ehrenamtspreise genauso wie Franziska Menn (SV Fortuna Freudenberg), die leider krankheitsbeding nicht persönlich anwesend sein konnte. Die 33-jährige ist seit 2006 ehrenamtlich aktiv bei der Fortuna. Ihr obliegt die Sportliche Leitung der drei Freudenberger Frauen-Teams. Auch das notwendige „Drumherum“ um den Spielbetrieb liegt ihn Ihrer Verantwortung. Die kleinen und großen Sorgen der Spielerinnen halten sie im Tagesgeschäft.

Ortrud Hoffmann Foto: FLVW-Kreis

Ihr 20-Jähriges als Ehrenamtlerin wird in Kürze Ortrud Hoffmann bei SuS Niederschelden begehen. Als Trainerin im Jugendbereich, Jugendgeschäftsführerin und Geschäftsführerin im Seniorenbereich und Hauptverein zeichnet sie sich inzwischen multifunktional aus. Seit mehr als zehn Jahren fungiert sie zudem als Staffelleiterin in Kreisjugendausschuss. Als vor einigen Monaten die ersten Flüchtlingskinder aus der Ukraine in Niederschelden ankamen, integrierte der Verein in Person von Ortrud Hoffmann die Kinder in den Jugendfußball. Ihr Engagement würdigte der Kreisvorsitzende Marco Michel nicht nur mit dem DFB-Ehrenamtspreis, sondern kürte sie auch als diesjährige Kreissiegerin.

Dankeschön-Wochenende

Aufgrund dieser Auszeichnung wird sie vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) zu einem „Dankeschön Wochenende“ im Mai eingeladen. Es wird in Kooperation mit den Sächsischen und Berliner Landesverband in Leipzig stattfinden. Der DFB beruft aus allen Kreissieger der 21 Landesverbände 100 Person in den „DFB-Club 100“. Hierunter ist auch die Niederschelderin. Eine zusätzliche Ehrung durch den DFB-Präsidenten und ein Länderspielbesuch wird Ortrud Hoffmann genießen dürfen.

Eine weitere Ehrungsaktion des DFB ist die Aktion „Danke Schiri“. In drei Kategorien werden verdienstvolle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter geehrt. Erfreulich ist, dass mit Nicole Hoffmann (SV Gosenbach) nach einigen Jahren wieder einmal eine Schiedsrichterin geehrt werden. Die 29-Jährige pfeift derzeit bis zur Bezirksliga, obwohl sie erst ein gutes Jahr als Unparteiische tätig ist.

Die Kategorie „Schiedsrichter über 50“ ging an Bernd Pöppel aus Dotzlar. Der 58-jähige hat erst mit 39 Jahren seine Schiedsrichterlaufbahn gestartet und war von 2013 bis 2022 auch Mitglied des heimischen Kreisfußballausschuss. Robin Göttert freute sich über die Ehrung in der Altersklasse Schiedsrichter unter 50. Der junge Schiedsrichter ist ein Dauerbrennen auf den heimischen Sportplätzen. In den letzten beiden Spielzeiten war er mehr als 200 Mal an der Pfeife tätig.

400 Spiele in zwei Jahren

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen nutzte sie Veranstaltung, um die Verdienste von Maik Otto (FC Eiserfeld) und Rolf Lehmann (SV Fortuna Freudenberg) zu würdigen. Beide sind seit zehn Jahren in der Sportgerichtsbarkeit aktiv. Maik Otto ist derzeit Vorsitzender des heimischen Kreissportgerichtes und Rolf Lehmann übt diese Funktion im hiesigen Bezirkssportgericht aus. Beide erhielten das Ehrenzeichen des FLVW in Silber und hoffen, dass das Fair-Play auf den Sportplätzen wieder einen größeren Raum einnimmt und die Verfahrensanzahl vor den Sportgerichten sich deutlich reduziert.

