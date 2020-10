Philipp Menn: Der weite Sprung aufs glatte Green

Kreuztal-Junkernhees. An jenen Tag im Februar 2020 erinnert sich Philipp Menn nur allzu genau. Es war der Dienstag nach den Deutschen Hallen-Meisterschaften. Und es war der Tag, an dem aus dem Weitspringer Philipp Menn endgültig der Golfer Philipp Menn wurde.

Der 25-Jährige von der LG Kindelsberg Kreuztal fühlte sich „gut in Form“ zu den nationalen Titelkämpfen der Leichtathleten. Nach drei Jahren geprägt von Verletzungen hatte er sich gemeinsam mit Vater und Trainer Helmut Menn „ein Ultimatum gestellt“, erklärt er, wollte in Leipzig in seiner Paradedisziplin wieder an alte Erfolge anknüpfen.

Und dann das: 7,36 Meter beim ersten Sprung, drei Fehlversuche und der Abbruch des Wettkampfs. Philipp Menn hatte sich am linken Oberschenkel verletzt. Die Beugersehne war angerissen, wie der Arzt zwei Tage später feststellte mit der bitteren Ankündigung, dass die Genesung wohl drei Monate dauern würde. Menn machte ernst mit seinem Ultimatum, packte die Spikes in den Schrank, holt seither immer öfter die Golf-Ausrüstung heraus.

Sein letzter Weitsprung: Philipp Menn bei der Hallen-DM 2020 in Leipzig. Wenig später beendet er seine Leichtathletik-Karriere. Foto: Wolfgang Birkenstock

„Drei, vier Mal in der Woche bin ich inzwischen auf dem Golfplatz“, sagt Philipp Menn. Er hat beim Golfclub Siegerland in Kreuztal-Junkernhees seine neue sportliche Heimat gefunden – oder in seiner Sicht der Dinge: Seine neue sportliche Herausforderung. „Ich bin beim Golfen ähnlich ehrgeizig wie früher bei der Leichtathletik“, sagt er. Einst war der Sportler vom TV Kredenbach-Lohe Zehnkämpfer, landete 2013 bei den U20-Europameisterschaften auf dem 14. Platz, spezialisierte sich später auf den Weitsprung, gewann insgesamt neun deutsche Meistertitel.

Parallelen zur Leichtathletik

Zwischen Abschlag, Fairway und Green hat er inzwischen Parallelen zur Leichtathletik entdeckt: „Die Spielstärke ist messbar.“ Auf den 18 Bahnen heiße es: „Ich gegen den Platz.“ Und am Ende stehe „eine Zahl, die zeigt, wie gut man war“.

Vor zwei Jahren ist Menn gemeinsam mit seinem 17 Minuten jüngeren Zwillingsbruder Sascha in den Club eingetreten. 2016 waren beide mit der LG Kindelsberg Kreuztal erstmals zum Turnier der Nicht-Golfer dort, 2018 machten sie bei Golflehrer Andrew Clark einen Schnupperkurs, gleich darauf die Platzreife. Nach der ersten Begegnung mit dem Golfsport vor vier Jahren blieb der erfolgreiche Leichtathlet realistisch: „Mit 22 wird man kein super Golfer mehr.“

Golf: Man muss kein Star sein, um dabei Spaß zu haben Ursprünglich trieb Tim Saßmannshausen aus Dotzlar sein Unwesen in den Wittgensteiner und Siegerländer Strafräumen. Der einstige Stürmer des VfL Bad Berleburg, des FC Ebenau und des TuS Dotzlar, der 2014 mit den Odebornstädtern sogar den Landesliga-Aufstieg schaffte, hat sich im gehobenen Fußballeralter und aufgrund zahlreicher Verletzungen jedoch nun dem Golfsport verschrieben – und brilliert nun auch auf dem etwas anderen Rasen. Der mittlerweile 37-Jährige schwingt seit vier Jahren regelmäßig den Driver, holte sich beim Golfclub Wittgensteiner Land zwei Mal den Titel des Clubmeisters und sieht in seiner neuen Leidenschaft so etwas wie Therapie für den geschundenen Körper. „Für mich ist das Gold wert. Im Grunde ist es Spazierengehen mit Spaß, aber es hält den Körper in Bewegung.“ Quereinsteiger mit Talent Angefangen hat die Golfkarriere von Tim Saßmannshausen dabei recht unkonventionell. Eigentlich wollte der damals 33-Jährige seinem Schwager einen Gutschein für ein paar Trainingsstunden schenken und machte im Anschluss einfach ein paar Probeschwünge mit. „Es hat Spaß gemacht, und dann bin ich einfach dabei geblieben“, schmunzelt Saßmannshausen, der kurz darauf die Platzreife machte und nun auch seine Kumpel für den Golfsport begeistern konnte. Gemeinsam haben die Wittgensteiner eine eigene Mannschaft gegründet und spielen regelmäßig in Wettkämpfen für ihren Heimatverein. „Generell“, so der 37-Jährige, „liegen mir Ballsportarten. Auch im Tennis war ich recht ordentlich, weshalb es jetzt beim Golfen auch direkt gut geklappt hat. Es gilt aber: Man muss kein Star sein, um dabei Spaß zu haben.“ Und diesen hat Saßmannshausen offensichtlich. Nicht anders ist zu erklären, dass er beim Golfschlag von „Nervenkitzel“ und „Herausforderung“ spricht. Ein gelungener Schlag würde ihm mehr Freude bringen als bisher jede andere Sportart. Und die besten Golferjahre liegen ja noch vor ihm.

Menn lernte den neuen Sport von der Pike auf und machte bald „die ersten Schritte rasant“. In der Debütsaison 2019 verbesserte der angehende Lehrer für Deutsch und Sozialwissenschaften sein Handicap von der Einstiegs-Vorgabe 54 auf 18,1. Seit den Clubmeisterschaften Anfang September liegt Menns Handicap nun bei 13,4. Viele Golfer träumen ihr ganzes Golfer-Leben lang von einer solchen Marke.

Golf ist „gnadenlos“

Dabei hatte er zu Beginn der Turniersaison, die wegen der Corona-Saison mit Verspätung begonnen hat, einige Probleme, erklärt Philipp Menn und weiß über seinen neuen Sport: „Über 90 Prozent dabei spielt sich im Kopf ab.“ Manchmal setze man sich zu sehr unter Druck: „Golf ist da gnadenlos.“ Bei den Clubmeisterschaften lief es prächtig, wurde er Siebter. Eine Runde beendete er sogar mit 87 Schlägen. Nur einmal zuvor hatte er das erreicht. Gemessen am Platzstandard (Par 72) und dem damaligen Handicap (14,3) blieb er so nur einen Zähler hinter seinem errechneten Leistungs-Vermögen – wohlgemerkt nach 18 Bahnen.

Zur Person Philipp Menn ist 25 Jahre alt. Er studiert an der Universität in Siegen Lehramt für Deutsch und Sozialwissenschaften für die Sekundarstufe I. Als Leichtathlet holte er neun Deutsche Meistertitel. Bei der Hallen-DM 2020 in Leipzig wurde er mit 7,36 m Siebter. Sein Heimatverein ist der TV Kredenbach-Lohe.

Philipp Menns Lieblingsschlag? Aus 120 Metern mit dem Pitching Wedge aufs Grün. „Ich habe eher Probleme bei den kurzen Schlägen.“ Und die die Lieblingsbahn? Loch 18, das letzte. „Es ist mit dem breiten Abschlag einladend“, erklärt Philipp Menn: „Da macht man sich nicht so viele Gedanken.“ Und: Auf dem Par 5-Loch zurück zum Clubhaus werde man „für gute lange Schläge belohnt.“

Ziel: Ein einstelliges Handicap

Drei bis vier Stunden ist er für eine 18-Loch-Runde im Heestal unterwegs. Nicht ungewöhnlich viel Zeitaufwand für ihn: „Früher war ich sechs Mal in der Woche für zwei Stunden beim Leichtathletik-Training.“ Sagt das, und schon verabschiedet sich der erklärte „Schönwetter-Golfer“ Richtung Driving Range: „Ich werde heute nur trainieren.“

Nächstes Ziel: Ein einstelliges Handicap, „denn davon träumt jeder Golfer.“ Schließlich stiegen die Ansprüche, erklärt er, „auch wenn das Spiel nicht besser wird.“ Ganz offensichtlich hat da einer den (Weit-)Sprung geschafft vom Leichtathleten zum Golfer.