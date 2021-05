Pia und Tina Wunderlich: Karrieren wie im Bilderbuch

Frankfurt/Schwarzenau. Pia und Tina Wunderlich gewinnen mit dem 1. FFC Frankfurt und der Nationalelf große Titel in Serie. Die Familie ist ein ein großer Erfolgsfaktor.

Einzig die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen fehlt in der Bilanz, ansonsten haben Pia und Tina Wunderlich im Fußball alles gewonnen, was möglich ist. Gemeinsam holten die Geschwister aus Schwarzenau drei Mal den UEFA-Cup, das Äquivalent zur heutigen Champions League, sowie sieben Mal den DFB-Pokal und sieben Mal die Deutsche Meisterschaft mit der Mannschaft des 1. FFC Frankfurt. Dass sie hier keine Mitläuferinnen waren, belegt die Tatsache, dass beide mehrfach die Trophäen als Spielführerinnen in die Höhe heben durften.

Beide gewannen Olympia-Bronze und wurden 2001 gemeinsam Europameister mit der Nationalmannschaft, in die Tina 34 mal und Pia 102 Mal berufen wurde – für letztere, die noch zwei weitere EM-Titel holt, ist der Weltmeistertitel 2004 der Höhepunkt der Karriere.

Pia Wunderlich bei der Weltmeisterschaft 1999 im Zweikampf mit der Brasilianerin Pretinha. Foto: imago

Die Anfänge lagen für die Geschwister auf dem Ascheplatz des TuS Schwarzenau, wo sie unter anderem bei Udo Weber, Hans Saßmannshausen und Willi Gernand trainierten und ihren Brüdern Ulf und Kai nacheiferten und bei den Jungs spielten, was zu dieser Zeit schon nichts Besonderes mehr war. Doch nach der D-Jugend war damals zwangsläufig Schluss mit gemischten Teams.

Heute dürfen Mädchen bis zur B-Jugend in männlichen Teams auflaufen. „Das ist gut so“, sagt Pia Wunderlich, die heutigen Mädchen rät, so lange wie möglich bei den Jungs zu spielen: „Es ist sinnvoll wegen der körperlichen Härte und der höheren Schnelligkeit des Spiels, aber vor allem, weil die Leistungsdichte bei den Jungs einfach höher ist als in den Mädchenteams, wo die Unterschiede zwischen den Mannschaften oft sehr groß sind.“

TSV Battenberg statt TSV Siegen

Die nächsten Schritte machten die Geschwister hinter der hessischen Landesgrenze, wo sie sich beim TSV Battenberg dem ambitionierten Frauenteam anschlossen – und nicht dem Nachwuchs des TSV Siegen, dem dominierenden deutschen Team dieser Zeit. „Nach Siegen fährt man eine Stunde. Wir waren sechs Kinder zuhause, da war klar, dass das für unsere Eltern nicht in Frage kommt“, erklärt Pia Wunderlich diesen Schritt, mit dem auch die Weiche für den späteren Wechsel nach Frankfurt gestellt wurde. „Siegen war eigentlich immer mein Traum, aber die Gespräche mit Praunheim liefen einfach besser. Dort kannten wir viele Spielerinnen schon aus der Hessenauswahl, was es einfacher macht, in eine Mannschaft hineinzufinden.“

In Battenberg, wo der Frauenfußball zu dieser Zeit auch in der breiten Öffentlichkeit eine große Nummer war, musste sich Pia zunächst durchbeißen. „Es gab ein ganzes Jahr, wo ich nicht mehr bei den Jungs spielen durfte und noch nicht bei den Frauen, also gar keine Spiele hatte“, erzählt sie. „Da war mein Papa [Wilhelm, ] der Antreiber. Er hat gesagt: ,Wir müssen wieder zum Training fahren’“, erzählt Wunderlich, die schnell eine Ausnahmegenehmigung erhielt, bei den Frauen mitzuspielen, wo sie sich mit Fleiß und Talent einen Stammplatz erkämpfte – und gleich im zweiten Jahr den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. „Das hat einfach Spaß gemacht und hat mich motiviert, weiter an mir zu arbeiten“, sagt die heute 46-Jährige.

Mit Birgit Prinz und Silke Rottenberg

Der Weg der älteren Schwester ist zugleich Ansporn für Tina. „Allein zu sehen, wie Pia schon Nationalmannschaft gespielt hat und zu sehen, was sie erlebt und mitgenommen hat, das hat viel zu meiner Motivation beigetragen“, sagt die zweieinhalb Jahre jüngere Schwester. „Und ich wollte auch einfach mit ihr in einer Mannschaft spielen.“

Sie folgt 1994 ihrer Schwester, die ein Jahr zuvor zur SG Praunheim wechselt, aus dem 1998 der 1. FFC Frankfurt hervorgeht. Gemeinsam prägen sie, trotz Rückschlägen durch schwere Verletzungen, den Verein viele Jahre: Pia als schnelle, spielstarke und torgefährliche Mittelfeldspielerin, Tina als robuste, zweikampfstarke und flinke Verteidigerin. „Ihr Einsatz war einmalig. Im Spiel wie im Training“, sagt die langjährige FFC-Trainerin Monika Staab.

Die hat dank guter Rahmenbedingungen in jeder Hinsicht ein Team unter sich, das sich wie ein „Who is Who“ des damaligen deutschen Frauenfußballs liest – und alle Mühe, alle Spielerinnen bei Laune zu halten. Birgit Prinz, auch abseits des Platzes eine Freundin der Wunderlich-Schwestern, Kerstin Garefrekes, Sandra Minnert und Silke Rottenberg sind nur einige der damaligen Mitspielerinnen.

„Wir hatten eine super Mannschaft, fast nur Nationalspielerinnen, auch aus dem Ausland. Wir waren in jedem Spiel unter Druck, alle wollten gegen uns gewinnen – und wir unserer Rolle gerecht werden“, blickt Tina Wunderlich zurück auf diese Jahre, die sich mit der heutigen Zeit nicht vergleichen lassen.

Dem Fußball weiter verbunden

Beide Schwestern arbeiteten neben dem Fußball zumindest in Teilzeit, bevor es zum Training ging – was übrigens auch ein Grund dafür ist, dass Pia seinerzeit ein Angebot aus der US-amerikanischen Profiliga sausen ließ. „Die Zeiten mit Jobs vor dem Training sind vorbei, heute gibt es bei den Top--Vereinen kaum noch Amateure“, sagt Pia Wunderlich. Auch das Drumherum hat sich geändert: Vier Personen umfasste das Funktionsteam des 1. FFC Frankfurt, stolze 17 sind es heute bei Eintracht Frankfurt, in dem der 1. FFC aufgegangen ist, um konkurrenzfähig zu bleiben – ein Schritt, den die Schwestern mit einem weinenden Auge sehen, aber letztlich für richtig halten.

Bei der Eintracht ist Tina Wunderlich inzwischen Sportliche Leiterin der Regionalliga-Mannschaft, im Hauptberuf arbeitet sie bei der Flughafen-Betreibergesellschaft Fraport. Pia Wunderlich ist angestellt beim Behinderten-Werk Main-Kinzig. Einige der dort betreuten Menschen spielen in einem gemischten Team mit nicht-behinderten Fußballern bei der SG Bad Soden III in der Kreisliga C. Trainerin des Inklusionsteams ist Pia Wunderlich: „Es ist ein Riesenspaß, jeden Tag in jedem Training. Allein schon, was das Team mit dem Selbstwertgefühl und der Eigenständigkeit der Spieler macht, ist schön zu sehen.“

