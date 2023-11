Arnd Zeigler im Gläsersaal vor einem überwiegend in schwarz-gelb gekleideten Fußball-Publikum.

Arnd Zeigler in Siegen

Arnd Zeigler in Siegen „Pickepackevoll“ mit Beklopptem vom Fußball

Arnd Zeigler, bekannt aus seiner „Wunderbaren Welt des Fußballs“, hat in Siegen „schon Gelb“. Die Fans im Gläsersaal sind begeistert.

Im Gläsersaal ist kein freier Sitzplatz mehr auszumachen. Ähnlich wie bei einem Bundesliga-Spitzenspiel im Bremer Weserstadion, dem Arnd Zeigler als langjähriger Stadionsprecher einen dicken Stempel aufgedrückt hat. Und auch die Gäste sind eher ein Stadion als ein Theaterpublikum, schon was die Getränkeauswahl und ihr Outfit angeht: Gerstensaft , natürlich direkt aus der Flasche, und jede Menge Trikots von Fußballmannschaften mit klarem schwarz-gelben Übergewicht.

Arnd Zeigler, einst als Moderator bei Radio Bremen bekannt geworden, ist vielseitig: Als Buchautor, Kolumnist, vor allem im Kult-Magazin 11 Freunde, Tatort-Darsteller und selbst als Sänger. „Pickepackevoll“ heißt ein Lied, das er einst neben anderen Fußball-Songs mit seiner Combo einspielte, als ihn noch volles Haupthaar schmückte, und das er als rockigen Opener des Abends ausgewählt hat. Insofern eine Überraschung, weil viele im Saal ihn vor allem durch die WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ kennen, seit 16 Jahren nach der Tatort-Zeit ausgestrahlt und mit inzwischen mehr als 500 Ausgaben zu den erfolgreichsten Formaten des Senders gehörend. „Pickepackevoll“ an skurrilen Szenen, Schrägem, Kuriosem ist auch das Programm, das Arnd Zeigler seinem Publikum in Siegen bietet. Immer jedoch mit einem Augenzwinkern und nach dem Motto des großen Peter Ustinov: „Fußball beherrscht den Teil des Gehirns, der sich weigert, erwachsen zu werden.“

Helden-Bilder

Und das bedeutet vor allem Bilder: Mal von einem Hund, der aussieht wie Ewald Lienen (oder auch umgekehrt) und lesende Fußballer (auch die gibt es): Beckenbauer mit einem Fußball-Bildband, Loddar mit einem Werk über deutsche Grammatik, Berti Vogts, der sein Buch dummerweise falsch herum hält. Auch eine Prise Lokalkolorit kommt ins Spiel: Unter der Überschrift „Fußball schenkt uns Helden“ mit Pele, Ronaldo, Maradona und Mbappé hat Zeigler direkt neben einen gewissen Miroslav Penner auch Patrick Helmes platziert. Das Lachen im Saal fällt etwas verhalten aus. Bei Stars in Zivil sticht natürlich David Beckham heraus: Im feinsten Zwirn seine Victoria anschmachtend: Cooler geht`s nicht. Genau das Gegenteil: Effe mit Claudia: Die Fotostrecke ihrer Zungenkuss-Orgie beim Münchener Oktoberfest sagt alles aus: Vor allem aber, dass neben den beiden selbst ein Lothar Matthäus als braver Messdiener durchgehen würde.

Mein Torwart ist schon 29. Ich muss ihn durchschleppen. Jürgen Klopp, als BVB-Trainer im Interview mit Arnd Zeigler

Über allem aber stehen bewegte Bilder aus aller Welt. Wo Arnd Zeigler die alle herhat, ist sein Geheimnis: Unglaubliche Eigentore, völlig misslungene Aktionen, etwa von Festus, einem Torwart aus Haiti, Mark Flekken, damals noch Keeper beim MSV Duisburg, der seelenruhig mit dem Rücken zum Spielfeld einen tiefen Schluck aus der Trinkflasche nimmt, während der Ball neben ihm ins Netz hoppelt, aber auch vom deutschen Frauenfußball. Wie manche sich Tore selbst reinwurschteln, kann sich niemand ausdenken. Es passiert einfach. Und genau diese „Kacktore“ will das Publikum sehen. Lachsalven und Szenenapplaus! Aber auch über Fußball im Schnee, bei dem mit einem weißen Ball gespielt wurde. Oder über den unglücklichen Bielefelder Torwart Gerd Siese, dem fast nach jeder Parade sein Gebiss verlorenging. Viel Beifall gibt es auch für die Bilder aus Zeiglers Garten in Bremen, in dem er mit Freunden, darunter dem beleibten Bürgermeister seines Heimatortes, einige dieser schrägen Szenen nachgespielt hat.

Bahnbrechende Erlenntnisse

Kabarettreif geraten Interviews, die Arnd Zeigler mit Jürgen Klopp in dessen Zeit als Dortmunds Trainer geführt hat: „Mein Torwart ist schon 29. Ich muss ihn durchschleppen“, sagt Kloppo lächelnd nach einem verlorenen Spiel, aber gleichzeitig mit beißender Ironie. Leider aus dem glattgebügelten Fußballgeschäft der Gegenwart fast völlig verschwunden und durch Floskeln ersetzt wie: „Wir haben in der 2. Halbzeit den Gegner höher angelaufen und dadurch nichts zugelassen“. Oder auch durch Oliver Bierhoffs bahnbrechende Erkenntnis „Jeder dritte Italiener ist ein Italiener.“ Nach diesem Programm jedoch ist jeder Besucher ein begeisterter Besucher, geht mit der Erkenntnis nach Hause, dass solche Abende nur mit Fußball möglich sind, dem schönsten, beklopptesten Sport der Welt. Arnd Zeigler: „Fußball ist wie ein missratener Sohn, der klaut und nicht duscht. Aber trotzdem bleibt er unser Junge.“

