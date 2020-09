Fußball: Zur Halbzeit führt Salchendorf nur noch mit 3:2

Um 19 Uhr ist Anstoß zum Kreispokalfinale. Wir berichten live aus Hainchen.

Hainchen. Um 19 Uhr ist Anstoß zum Kreispokalfinale der Saison 2019/2020 zwischen dem TuS Erndtebrück und dem SV Germania Salchendorf. Wir berichten gleich live von der Sportanlage des TuS Johannland in Hainchen. Gleich geht’s also los mit dem Duell „Oberligist“ gegen „Bezirksligist“.

Und hier gibt’s die Aufstellungen:



TuS: Brammen - Tuncdemir, Kameraj, Dodic, Ibrahim, Schrage, Sallauka, Sugawara, Fukuchi, Inada, Brusch.

Germania: Lohmann - Bauer, J. von Fugler, Gelber, Klass, Klöckner, Marc. Rigau Badenas, Sanchez Tenouo, Völkel, Houta, Neuser.

19.03 Uhr: Anpfiff durch Schiedsrichter Jonas Fischbach von Fortuna Freudenberg. Es herrscht herrliches Fußballwetter.

4.: Die erste gefährliche Szene vor dem Germania-Tor: Keeper Dustin Lohmann lenkt den Dodic-Freistoß in starker Manier zur Ecke. Der Favorit macht gleich richtig Dampf.

6.: Toooor in Hainchen! Und was für eins! Germania-Kapitän Thomas Klöckner trifft per Freistoß wunderbar zum 1:0 für den Bezirksligisten. Welch ein furioser Auftakt vor den rund 300 Zuschauern.

15.: Tooooor in Hainchen! Was ist denn hier los? Der Außenseiter legt nach einer Viertelstunde zum 2:0 nach. Moritz Klass rennt auf der linken Seite im Sprinttempo weg, dringt in den Strafraum ein, schießt an den Pfosten, den Abpraller verwandelt Dennis Neuser zum 2:0. Bahnt sich hier eine Pokalsensation an?

32.: Tooooor in Hainchen! Nicht zu fassen. Der krasse Außenseiter erhöht auf 3:0. Als Torschütze darf sich Ilias Houta feiern lassen, der den Ball im Mittelfeld erobert, über die rechte Seite auf und davon läuft und auch noch die Traute hat, voll abzuziehen. Erneut ist der bemitleidenswerte Jonas Brammen im Erndtebrücker Tor chancenlos, Trainer Stefan Trevisi an der Seitenlinie fassungslos.

39.: Tooooor in Hainchen! Diesmal ist der Oberligist zur Stelle, verkürzt durch Sosuke Fukuchi, der einen Abpraller von Dustin Lohmann nutzt, aus spitzem Winkel auf 1:3. Erstmals hat sich die ansonsten vielbeinige Salchendorfer Abwehr in dieser Szene überlaufen lassen.

44.: Tooooor in Hainchen! Und weiter geht die Torehatz. Erndtebrück ist jetzt endgültig zurück, schafft durch den Heber - oder sollte eine Flanke werden? - von Sosuke Fukuchi den 2:3-Anschluss. Das ist kurz vor der Pause ein Stimmungsdämpfer für die Germania.

Halbzeit in Hainchen! Die Zuschauer haben eine höchst unterhaltsame, mit fünf Toren gespickte erste Halbzeit gesehen. Außenseiter Salchendorf legte die Abwehrschwächen des TuS bei den drei Toren gnadenlos offen, doch mit dem Doppelschlag kurz vor der Pause ist der Oberligist wieder bei der Musik. Eine spannende zweite Halbzeit ist garantiert.