Quarantäne TuS Ferndorf: Das sagt das Kreisgesundheitsamt

Ferndorf. Die zweite zweiwöchige Quarantäne (2. bis 16. November) für die Profi-Handballer des TuS Ferndorf nach einem zunächst „schwach positiven“ Corona-Fall im Kreis der Zweitliga-Mannschaft sorgt sei Bekanntwerden dieser Nachricht vor allem in Handballkreisen für Gesprächsstoff. Unsere Redaktion hat das für diese Maßnahme verantwortliche Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein deshalb dazu befragt.

„Für die Beantwortung der Fragen ist es erforderlich, noch einmal die Gesamtsituation, in der wir uns befinden, zusammenzufassen: Im Kreis Siegen-Wittgenstein haben wir derzeit eine Sieben-Tagesinzidenz von 112,7. Die Zahl der Infizierten steigt ständig weiter an. Allein am Wochenende sind im Kreisgesundheitsamt über 90 positive Testergebnisse eingegangen. Aktuell gib es 515 Infizierte in Siegen-Wittgenstein, 3180 Personen befinden sich in unseren elf Städten und Gemeinden in häuslicher Quarantäne. Aktuell müssen elf Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung in unseren Krankenhäusern behandelt werden, drei auf der Intensivstation“, schickt Kreis-Pressereferent Torsten Manges voraus.

Auf welcher Grundlage ist die Entscheidung, die komplette Mannschaft für zwei Wochen in Isolation zu schicken, gefallen, obwohl der positiv getestete Spieler nach Angaben des Vereins vor und nach dieser Testung jeweils negativ getestet worden sein soll?

Torsten Manges: Ziel aller staatlichen Maßnahmen ist es, einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen unbedingt zu vermeiden, um eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Wir befinden uns in einer kritischen Phase der Pandemie. Neben den bekannten Abstands- und Hygieneregeln ist es aus Sicht der Gesundheitsämter entscheidend für die Eindämmung der Pandemie, Infektionsketten zu durchbrechen. Deshalb werden enge Kontaktpersonen von Infizierten unter Quarantäne gestellt.

Heute in einer Woche Rückkehr ins Training Da die Quarantäne der Ferndorfer Zweitliga-Handballer erst am 16. November endet, muss das für nächsten Samstag angesetzte Spiel beim Wilhelmshavener HV ausfallen. Noch unklar ist, ob der TuS nach Rückkehr ins Training am 17. November bereits einen Tag später sein Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen bestreiten kann bzw. muss.

Das geschieht zwingend und ohne Ausnahme. Und das hat natürlich Auswirkungen auf sehr, sehr viele Menschen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Kitas, Schulen oder Universitäten – auch bei uns in Siegen-Wittgenstein. So mussten gerade in den letzten Tagen Schulen und Kitas schließen, weil Kollegien oder Erzieher in Quarantäne gehen mussten. Auch Unternehmen müssen immer wieder auf Teile ihrer Belegschaften verzichten, weil sich diese in häusliche Quarantäne begeben müssen. Selbstverständlich haben positive Testergebnisse von Sportlern auch Auswirkungen auf deren Umfeld. Wird ein Sportler positiv getestet, müssen auch seine engen Kontaktpersonen in Quarantäne. Bei einer Kontaktsportart wie Handball sind das auch die Mitspieler (wenn es zuletzt Kontakt gegeben hat). Eine Ausnahme von diesen Regeln ist nicht vorgesehen und wäre auch nicht sinnvoll, weil man damit zur Weiterverbreitung des Virus beitragen würde.

Hätte es auch die Möglichkeit gegeben, nur den „schwach positiv“ getesteten Spieler aus dem Verkehr zu ziehen und den Rest der Mannschaft weiter trainieren und in der Liga spielen zu lassen, wie es in vergleichbaren Fällen in der 2. Handball-Bundesliga bereits mehrfach gehandhabt worden ist?

Die Quarantänemaßnahmen für die Spieler des TuS Ferndorf sind nicht die erste Maßnahme dieser Art im Sport in Siegen-Wittgenstein – und erst Recht nicht in Deutschland. Der Verweis, dass in ähnlichen Fällen andernorts anders gehandelt wurde, ist für uns nicht nachvollziehbar, weil es in jedem Fall auf die genauen Details ankommt. Das machen diese beiden Meldungen deutlich: ‘Der Handball Sport Verein Hamburg hat heute wieder das Mannschaftstraining aufgenommen, nachdem das gesamte Team zwei Wochen in Quarantäne verbrachte. Aufgrund eines positiven Testergebnisses vom Montag nahmen drei Spieler nicht teil und verbleiben vorerst in häuslicher Quarantäne.

a sich die Spieler bis einschließlich gestern nur in ihren eigenen vier Wänden befanden, ist diesmal nicht das gesamte Team betroffen.’ Oder: ‘Beim Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart hat es im Rahmen der angesetzten Pool-Testungen einen positiven Corona-Test gegeben. Der Verein teilte nun mit, dass ein Mitglied des Trainerstabs positiv getestet wurde. Das Training sowie alle offiziellen Termine sind bis auf weiteres abgesagt worden.’ Auch in diesen beiden Fällen wird deutlich, dass enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten grundsätzlich in Quarantäne gehen müssen.

Wenn aber Spieler längere Zeit keinen Kontakt zur Mannschaft hatten, sind die anderen Spieler keine engen Kontaktpersonen und können folglich weiter trainieren. Im Falle des Spielers des TuS Ferndorf lag ein positives Testergebnis vor.

Der Verein TuS Ferndorf beklagt in diesem Zusammenhang öffentlich eine mangelnde bzw. nicht vorhandene Kommunikation durch das Kreisgesundheitsamt – wie bereits beim ersten Fall im Oktober. Stimmt diese Darstellung und wenn ja, warum war das so?

Das Kreisgesundheitsamt hatte im aktuellen Fall wie auch im Oktober mehrfach telefonisch Kontakt zum Verein. Dass diese Gespräche nicht das aus Sicht des Vereins wünschenswerte Ergebnis hatten – nämlich ein Verzicht auf Quarantänemaßnahmen – ist nachvollziehbar. Umgekehrt bittet das Kreisgesundheitsamt noch einmal um Verständnis, dass gegenwärtig bundesweit der Infektionsschutz allerhöchste Priorität besitzt und uns allen einiges abverlangt.