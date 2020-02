Rainer Weise: „Die Zeit hat mich menschlich weitergebracht“

Nach dem Ausscheiden von Rainer Weise steht der TuS Dotzlar vorerst ohne Vorsitzenden da. Der Dotzlarer stellte sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Wir sprachen mit ihm über die Situation des Vereins.

Herr Weise, wie fällt ihre Bilanz nach den vier Jahren aus?

Das ist schwierig zu beantworten, das müssen eher andere beurteilen.

Aber nach dem geglückten Sportplatzprojekt dürfte es doch keinen Grund zum Meckern geben.

Das Sportplatzprojekt ist aber eine Leistung des gesamten Vorstands, das war nicht nur mein Werk.

Rainer Weise als Redner beim 60. Vereinsgeburtstag im Sommer. Foto: Peter Kehrle

Die Arbeit wird ja verteilt. Im Prinzip ist alles sogar schon vor meiner Zeit als Vorsitzender entschieden worden.

Wie funktioniert der Verein nun?

Es ist alles geregelt. Im geschäftsführenden Vorstand sind immer noch vier Leute und der Vorsitz ist im Prinzip auf drei Personen verteilt worden. Ich werde zudem auch weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Welche Aufgaben stehen jetzt an?

An der Außenanlage stehen noch letzte Arbeiten an, dann wollten wir noch eine Garage am Sportplatz errichten, um das Abziehgerät und die Trainingsutensilien abstellen zu können. Das Vereinsfahrzeug geht auch langsam kaputt, da müssen wir nach etwas Neuem suchen.

Der Bulli wird meist für beim Jugendfußball eingesetzt, der einen ziemlichen Aufschwung erlebt hat. Kann man den auf die Arbeit der Trainer runterbrechen?

Neben Matthias Stich und Ulf Leihe ist inzwischen auch Michael Klein aus Feudingen bei der C-Jugend involviert. Dort läuft es gut. Im Detail habe ich das aber nicht verfolgt, das tun die Abteilungsleiter. Ich habe mich ja auch bei weiteren Gruppen umgesehen.

Hat es denn Spaß gemacht?

Ja, ich möchte die Zeit nicht missen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich wieder etwas mache, wenn es sich ergibt, denn sie hat mich menschlich und persönlich weitergebracht.

Was meinen Sie damit genau?

Die menschliche Einstellung ändert sich. Früher habe ich hier Fußball gespielt – und das war es dann. Der Rest hat für mich nicht existiert. Jetzt habe ich das große Ganze mit allen Abteilungen gesehen, vom Jazzdance über Leichtathletik bis zum Seniorenturnen. Man sieht die Vereinsarbeit mit anderen Augen, oft auch positiver. Es ist enorm, was die Übungsleiter vollbringen, um die Sache am Laufen zu halten.

Das Interview mit Rainer Weise führte Florian Runte.