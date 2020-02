Früher ertrug Samy Sané „Neger“-Rufe, heute weint Jordan Torunarigha wegen Affenlauten. Unser Kolumnist pocht auf die Verantwortung der Vereine.

Beim Pokalspiel gegen Hertha BSC steht Jordan Torunarigha weinend in der Schalker Arena, nachdem er mit Affenlauten angepöbelt wurde. Bei Preußen Münster wird Würzburgs Leroy Kwadwo auf ähnliche Weise angefeindet. In Portugal verlässt Moussa Marega nach wüsten Beschimpfungen während der Partie das Spielfeld, nachdem er schon beim Aufwärmen Affenlaute ertragen hatte. Und so weiter. Und so weiter.

Fast dreißig Jahre ist es nun her, dass Souleymane „Samy“ Sané, Vater von Leroy, in deutschen Stadien durch die Hölle ging. Bananen flogen und wurden ihm durch Zäune angeboten, Affenlaute machten nicht nur ein paar Idioten, sondern ganze Gruppen. Bei einem Spiel im Hamburger Volksparkstadion schallten 90 Minuten lang „Neger raus!“-Sprechchöre durch das weite Rund. Schon der Gedanke über solche Zustände führt zu Würgereiz. Was für Spießroutenläufe haben Spieler wie Sané, Anthoy Baffoe oder Tony Yeboah ertragen und immer wieder verarbeiten müssen.

Vereine in Wittgenstein sollten Stellung beziehen

Drei Jahrzehnte später ist Rassismus immer noch allgegenwärtig und es ermüdet, immer wieder gegen seine hässliche Fratze anzukämpfen. Doch Wegschauen oder Einschlafen ließe nur die lächeln, die beim Bierchen am Spielfeldrand über „Ölaugen“ herziehen und dabei so tun, als sei alles nur ein verdammter Scherz. Rassismus ist ein Virus, der keine Ligen kennt.

Jeder Verein in Wittgenstein sollte Stellung beziehen und kapieren, dass es nicht bloß irgendein „dummes Geschwätz“ von Leuten ist, die man ja ach so gut kennt. Es ist das Allerletzte, Punkt.

