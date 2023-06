„Rassismus-Vorwurf“: Nichts wissen, aber urteilen

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Pass in die Gasse #383

Die Begrifflichkeit „Rassismus-Vorwurf“ dürfe nicht inflationär benutzt werden, meint unser Kolumnist. Genauso schlimm sei die Vorverurteilung.

Wenn ein Spiel wegen eines mutmaßlichen Rassismus-Vorfalls abgebrochen wird, urteilen sehr viele sehr schnell. Häufig vor allem die, gar nicht anwesend waren. Das hat schlimme Auswirkungen auf die allgemeine Wahrnehmung von Situationen, die bekanntlich keine neuen sind.

Zehn Jahre ist es her, dass Kevin-Prince Boateng, damals Spieler des AC Mailand, bei einem Freundschaftsspiel gegen den Viertligisten Aurora Pro Patria nach rassistischen Beleidigungen den Ball in die Hand nahm, ihn wütend auf die Tribüne schoss und vom Platz ging. „Seit ich denken kann, habe ich bis zu dem Tag (…) alles in mich hineingefressen. Das ist die Hölle (...)“, sagte Boateng damals der Süddeutschen Zeitung.

Gefährliches Halbwissen

Man muss betroffene Spieler, ob als Teamkamerad oder Verantwortlicher, dann maximal unterstützen. Wo sind wir bitte, wenn ein Mensch mit so einem Wahnsinn alleine gelassen und Rassismus damit salonfähiger wird?

Genauso schlimm ist es, wenn trotz Unwissenheit nachgeplappert wird. Eben das ist in Wittgenstein in vielen Smalltalks über den Spielabbruch zwischen und Berleburg und Neheim passiert. Viele wussten eigentlich gar nichts, reimten sich aber vieles zusammen. Natürlich darf es nie geschehen, dass die Begrifflichkeit „Rassismus-Vorwurf“ inflationär benutzt wird – das gilt für alle (!) Beteiligten. Noch mehr gilt das aber für jene, die gar nicht vor Ort waren. Wenn wir das nicht verinnerlichen, sprechen wir Urteilen, in welche Richtung sie auch gefällt werden, schon vorher ihre so wichtige Glaubwürdigkeit ab.

