Regionalliga: TSV Steinbach Haiger verlängert mit Trainer

Steinbach Pascal Bieler bleibt dem Südwest-Viertligisten erhalten - und zwar gleich bis 2027.

Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger stellt bereits in diesen Tagen die Weichen für die Zukunft und hat den Vertrag mit seinem Cheftrainer Pascal Bieler bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

„Der Trainer ist im sportlichen Bereich die wichtigste Personalie. Deswegen sind wir froh, Pascal langfristig an den TSV gebunden zu haben. Er hat uns seit seinem Amtsantritt vor 14 Monaten in vielen Bereichen überzeugt. Er ist nicht nur ein guter Trainer, sondern passt von seiner Art her sehr gut zu unserem Verein. Wir haben mit ihm einen klaren Plan und freuen uns, dass er sich damit zu 100 Prozent identifizieren kann“, so TSV-Vorstandssprecher Roland Kring.

Seit gut einem Jahr dabei

Pascal Bieler steht seit dem 19. September 2022 beim TSV Steinbach Haiger unter Vertrag. Der 37-Jährige beerbte damals Ersan Parlatan, der den TSV in Richtung 1. FC Nürnberg verließ. Seitdem gelangen den Steinbachern in 47 Pflichtspielen unter der Leitung von Pascal Bieler 2,02 Punkte im Schnitt. Derzeit beträgt der Rückstand auf den ersten Tabellenplatz fünf Zähler. In der extrem ausgeglichenen Regionalliga Südwest bedeutet dies den achten Rang.

„Der TSV Steinbach Haiger ist für mich eine Top-Adresse. Ich fühle mich hier sehr wohl. Deswegen freue ich mich über das Vertrauen, das der Verein mir mit dieser Vertragsverlängerung entgegenbringt. Wir wollen gemeinsam den eingeschlagenen Weg fortsetzen“, erklärte Pascal Bieler.

