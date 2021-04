Auf diesem Foto von 2019 war die Welt für den Reit- und Fahrverein Schloß Wittgenstein noch in Ordnung. Auf dem großen Platz für das Dressurfahren, gebaut nach den internationalen Maßen, konnten Kutschenfahrer in den Espen Hufschlagfiguren in allen Gangarten üben.