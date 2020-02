Remis zwischen dem SV Feudingen und Sportfreunde Birkelbach

Für die Zuschauer war es nicht der erhoffte „Kracher“, mit dem Resultat konnten aber sowohl der SV Feudingen als auch die Sportfreunde Birkelbach gut leben. 1:1 endete am Sonntagmittag der Test zwischen dem B-Liga-Tabellenführer und dem abstiegsbedrohten Bezirksligist aus Birkelbach.

Was dem Fußballspiel über weite Strecken fehlte, waren Torraumszenen. Es war geprägt von Zweikämpfen im Mittelfeld, wo sich beide Mannschaften mit wechselnden Vorteilen neutralisierten. „Ich denke, das Ergebnis geht in Ordnung“, fand Feudingens Spielertrainer Sascha Schwarz: „Uns hat etwas die Spritzigkeit gefehlt und die Flanken sind nicht gut gekommen. Aber wir wissen jetzt, wo wir stehen.“

Jonas Völkel (l.) erzielt mit diesem Schuss aus dem Halbfeld das 1:1 für die Sportfreunde Birkelbach. Foto: Florian Runte

Beide Tore fielen in der zweiten Halbzeit, beide aus der Distanz. Feudingens Sam Müller zog gegen seinen Ex-Club einfach mal ab, als sich eine Lücke bot und hatte auch etwas Glück, denn Birkelbachs Torwart Steven Kupietz ließ den Ball in einer unglücklich durch (52.). Eine Viertelstunde später glich Jonas Völkel mit einem tückischen Distanzschuss aus, der über Feudigens Torwart Philipp Georg hinweg in den Winkel segelte (67.).

Reguläre Bedingungen

Fast kein Faktor war dank der Vorverlegung auf 13.30 Uhr der Sturm. „Ich bin froh, dass gespielt wurde. Es war schon wichtig, eine Woche vor dem Start diesen Test gemacht zu haben und 90 Minuten gefordert zu werden“, sagte Birkelbachs Trainer Carsten Roth.

Feudingens Torschütze Sam Müller hät den Ball vor einer Ecke bei einer Windböe fest. Ein großer Faktor ist der Wind aber nicht. Szenen wie diese sind aber die Ausnahme bei dem Testspiel im Tannenwaldstadion. Foto: Florian Runte

Carsten Roth war mit der Leistungs seines Teams zufrieden war: „Spielerisch sind noch Unsicherheiten drin, die bekommen wir aber auch noch abgestellt.“ In der Bezirksliga geht es für die Sportfreunde am kommenden Sonntag (15 Uhr) mit dem Spiel gegen den BC Eslohe wieder los.