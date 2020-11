Frankfurt/Wittgenstein. Kleinere Tore, weniger Spieler, mehr Rotation. Dies soll den Spaß erhöhen und Kreativität fördern. Der DFB steht in Sachen Reformen unter Druck.

Einige nennen es eine Revolution, andere eine Evolution. Klar ist: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will den Kinderfußball von den Bambini bis zur E-Jugend grundlegend umkrempeln. „Beim Kinderfußball stehen persönliche Erfolgserlebnisse und Spaß am Spiel im Vordergrund. Damit jedes Kind möglichst viel spielen kann, sind die Mannschaften deutlich kleiner als bisher“, heißt es in einem Video zum DFB-Masterplan „Kinderfußball – neue Spielformen“, zu welcher jetzt eine Online-Pressekonferenz stattfand.

Die neuen Spielformen

Kleinere Felder, kleinere Teams, verschiedene Torgrößen und kürzere Spiele – darum geht es im Kern. In der U7 sind Spiele „Zwei gegen Zwei“ und „Drei gegen Drei“ vorgesehen, die auch parallel stattfinden können. In der F-Jugend (3 gg. 3 und 5 gg. 5) und E-Jugend (5 gg. 5 und 7 gg. 7) steigt die Komplexität. Torhüter sind frühestens zur E-Jugend vorgesehen, zuvor wird auf Minitore, teils sogar mit vier Toren gespielt.

Zwei Mechanismen wirken allzu einseitigen Partien entgegen: Liegt ein Team mit mehr als drei Toren zurück, darf es einen weiteren Spieler auf das Feld holen, bis der Spielstand wieder ausgeglichen ist. Und: Nach jedem Tor wird gewechselt.

Ein Meisterschaftsbetrieb ist nicht vorgesehen, stattdessen Spiele und Turniere. „Man kann es in einem Modus spielen, bei dem die Sieger ein Feld aufsteigen und die Verlierer ein Feld absteigen. So sieht man immer Erfolg und Misserfolg und hat Spiele, in denen sich Kinder auf vergleichbarem Niveau messen“, sagt Markus Hirte, Leiter der Talentförderung beim DFB.

Die Ziele

Unabhängig vom Entwicklungsstand sollen jedem Spieler viele Aktionen pro Spiel garantiert werden – bei einem „Drei gegen Drei“ kommt zwangsläufig jeder Spieler zu mehr Aktionen als in einem großen Team.

Zugleich soll die Kreativität belebt werden. Der vielzitierte „Straßenfußballer“ soll gestärkt werden. „Die Kinder müssen abspielen, sie dürfen sich nicht mehr im Dribbeln ausprobieren. Sie bekommen auch nicht mehr die Hinweise, warum ein Pass oder Dribbling nicht gelingt. Stattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen“, hat Mehmet Scholl die Situation in Deutschland einmal recht plakativ formuliert.

Wissenschaftliche Auswertungen, vorgenommen von der Deutschen Sporthochschule Köln von Pilotprojekten, haben gezeigt, dass die Zahl der Torschüsse (und Tore) sowie der Dribbling in kleineren Spielformen gegenüber dem klassischen „Sieben gegen Sieben“ in deutlich erhöhter Zahl vorkommen. Dafür sinkt, wenngleich nur leicht, die Zahl der gespielten Pässe.

Die Hintergründe

Die Pläne des DFB sind nicht neu und wurden schon mehrfach vorgebracht, etwa von Tina Theune, Berti Vogts oder Horst Wein. Deren Ideen wurden in der Vergangenheit verbandsintern aber stets abgeschmettert. Was ist nun anders?

Der Verband macht keinen Hehl daraus, dass der Druck, Dinge zu ändern, inzwischen übermächtig groß ist. Zumal er überall spürbar ist – in der Spitze und in der Breite.

„Wir können uns gegen Länder wie Dänemark, Belgien und die Schweiz nicht mehr in dem Maße durchsetzen, wie wir das gerne möchten. Das sind Länder, in denen es diese Spielformen schon gibt“, stellt Panagiotis „Joti“ Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, fest. „Uns fehlen kreative Spieler, die sich aus engen Situationen befreien können.“

Joti Chatzialexiou will mit den neuen Spielformen den Deutschen Fußball in der Spitze und in der Breite stärken. Foto: Arne Dedert / dpa

Zweitens zeigen Statistiken, dass den Fußballvereinen ab der E-Jugend massiv Spieler verloren gehen – dies gilt auch in Wittgenstein. Dies liegt auch an allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen, doch darauf allein will es der DFB nicht schieben. Chatzialexiou: „Es werden zu viele Dinge vermittelt, die nicht den Spaß am Fußball fördern. Das Erfahren, das Erleben und das Spielerische kommen zu kurz.“

Die Probleme

Neben allgemeiner Skepsis gegenüber Neuerungen (Motto: „Das haben wir aber immer so gemacht“) ist die fehlende Ausbildung von Torhütern ein großes Contra-Argument. Der DFB hält dagegen und spricht nun von „Torspielern“. Dennoch: Die Nachwuchsabteilungen der großen Bundesligavereine ziehen bislang eher zögerlich mit. An der Basis stehen organisatorische Hürden vor den Clubs: Es müssen neue Materialien angeschafft werden, zudem sind mehr Helfer nötig.

Auch die föderalistische Organisation des DFB ist eine Schwierigkeit bei der Umsetzung des Masterplans. In jedem Landesverband muss einzeln für die neuen Strukturen geworben werden – was eine schwierige Aufgabe ist, denn parallel zur gewohnten Wettbewerbsstruktur mit Ligen sind die neuen Ideen wohl kaum zu etablieren.

Der Zwischenstand

2019 fanden in 13 von 21 Landesverbänden Pilotprojekte statt, künftig soll es sie flächendeckend geben. Geplant sind Schulungsveranstaltungen für Trainer und der Abbau von organisatorischen Hemmnissen.

Hirte betont aber: „Unsere Ideen sind Empfehlungen, keine Anordnungen. Die Hoheit liegt weiter in den Verbänden und Kreisen. Um das Modell durchzusetzen, muss an der Basis Überzeugungsarbeit geleistet werden.“