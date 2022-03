Ricarda Wied-Bernshausen: Silber dank „Dreijahreshoch“

Düsseldorf. Leichtathletin Ricarda Wied-Bernshausen freut sich bei den NRW-Meisterschaften in der Altersklasse W60 über Edelmetall im Kugelstoß.

Silber! Leichtathletin Ricarda Wied-Bernshausen freut sich in der Altersklasse W60 über Edelmetall im Kugelstoß, das sie bei den NRW-Hallenmeisterschaften der Senioren im Düsseldorfer Arena-Sportpark gewann. Die Titelkämpfe in der Landeshauptstadt hätten ursprünglich bereits Anfang Januar stattfinden sollen, mussten aus organisatorischen Gründen aber verschoben werden.

Erster Versuch ist gleich der beste

Als einzige Starterin der LG Wittgenstein nahm die Bad Laaspherin hochmotiviert an den Titelkämpfen teil. Die Wurfspezialistin zeigte sich in beachtlicher Frühform: Gleich zweimal landete die 3-Kilogramm - Kugel jenseits der Acht-Meter-Marke, dies ist ihr zuletzt vor drei Jahren gelungen. Direkt mit dem ersten Wettkampfstoß aus dem Kugelstoßring heraus verbuchte Ricarda Wied-Bernshausen mit 8,27 Metern ihren weitesten Versuch. Mit dieser Leistung sicherte sie sich die Silbermedaille hinter ihrer langjährigen Sportkameradin Frauke Kraas vom Brühler TV 1879, die sich mit starken 8,99 Metern den Titel holte. Weitere Athletinnen waren in dieser Altersklasse nicht am Start.

Winterwurf-DM folgt in zwei Wochen

Nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft: Am 25./26. März finden die Deutschen Senioren-Winterwurf-Meisterschaften in Erfurt statt. Dort möchte Ricarda Wied-Bernshausen – diesmal in mehreren Disziplinen – auch wieder angreifen und vorne mitmischen.

