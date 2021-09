Rollski: Birger Hartmann ist der Härteste am Berg

Julia Dragowski vom SC Girkhausen erkämpft sich den U15-Sieg am Ettelsberg. Ihr Bruder Jan (links) feuert sie kräftig an.

Willingen. Skilangläufer und Biathleten sammeln beim Skiroller-Berglauf in Winterberg wichtige Erkenntnisse. Der SC Girkhausen siegt in drei Schülerklassen

Der Winter ist gefühlt noch weit weg, für die Nordischen Skisportler aus Wittgenstein hat er gewissermaßen aber schon begonnen – mit dem gemeinsamen Nachwuchscup des Westdeutschen und Hessischen Skiverbandes. Skilangläufer und Biathleten sammelten ihre ersten Punkte für die Winter-Wettkampfserie, die erst im März endet und testeten zugleich ihre Form für die anstehenden Herbstvergleiche auf nationaler Ebene. Am übernächste Wochenende geht es in Oberhof um Punkte im Skilanglauf-Deutschlandpokal, auch für die jüngeren Biathleten geht es schon diesen Monat beim RWS-Cup um die Wurst.

In Willingen stand eine nicht sonderlich beliebte, weil knüppelharte Disziplin an – der Skiroller-Berglauf. Vom Viadukt am Willinger Ortsrand ging es hinauf in Richtung Ettelsberg. 120 Höhenmeter waren auf der 3-Kilometer-Strecke zu überwinden, auf der es für die Sportler schwierig war, in einen gleichmäßigen Laufrhythmus zu finden.

Mehrfacher Rhythmuswechsel

Auf den flachen ersten Metern galt es, das Tempo nicht zu überziehen, aber auch nicht zu viel Zeit liegen zu lassen, ehe es steil bergan ging, allerdings unterbrochen von zwei weiteren flachen Passagen.

Die Bestzeit, und dies mit meilenweitem Vorsprung vor allen anderen Startern, lief Birger Hartmann vom VfL Bad Berleburg. Er brachte die Strecke in 9:00,3 Minuten hinter sich und lag damit noch 59 Sekunden vor dem läuferisch starken Biathleten Linus Kesper vom gastgebenden SC Willingen. Drittbester Läufer war ebenfalls ein Skijäger, nämlich Ansgar Klein vom VfL Bad Berleburg. Der U18-Läufer, der das Sportinternat in Willingen besucht, gewann in seiner Altersklasse mit 10:28,3 Minuten und freute sich auch mit seinem Bruder Bjarne, der bei den U15-Schülern noch aufs Podium lief.

Lisa Witten hört auf

Schnellste bei den weiblichen Starterinnen war Lou Delgado (SKG Gersfeld) aus dem hessischen Skilanglauf-Landeskader, die in 12:00,4 Minuten um 14 Sekunden vor der Bad Berleburger Biathletin Lilli Bultmann blieb, die bei den Frauen die Urkunde für Platz eins einheimste und sich vor dem Nord-Cup im Oktober, der auch für den Winter zählt, bereits in ordentlicher Form präsentiert.

Eine gute Vorbereitung war der Berglauf für sie auch deshalb, weil beim Nord-Cup traditionell auch ein Lauf in der beim Biathlon sonst unüblichen klassischen Technik stattfindet – und in der wurde auch Willingen gelaufen. Nicht mehr am Start sein wird dann Bultmanns Vereins- und Staffelkameradin Lisa Witten, die keine Wettkämpfe mehr bestreitet.

Und wie lief es bei den Schülern? Fridtjof Motte, Christian Dickel und Julia Dragowski räumten in den Altersklassen U14 und U15 drei Siege für den SC Girkhausen ab, Jonathan Weller vom SK Wunderthausen gewann in der Altersklasse U13. „Er war gut drauf und hat sich schon eine gute Ausdauer und eine schöne klassische Technik erarbeitet“, freute sich SKW-Trainerin Dagmar Knoche, die ansonsten aber nicht allzu viele Athleten betreuen musste.

Inliner fördern den Spaß

Die Wittgensteiner Vereine lassen ihre Kinder nämlich vergleichsweise lange auf Inlinern laufen, wechseln erst im höheren Schüleralter auf Rollski. Koche erklärt, warum: „Mit den klassischen Rollski trainiert man schon sehr spezifisch, mit den Inlinern haben die Kinder auch einfach mehr Spaß. Damit durch den Parcours zu flitzen, das machen die Kinder schon gerne.“

Die Ergebnisse aus Willingen

1. Lauf im WSV/HSV-Nachwuchscup, klassische Technik

3 Kilometer

Männer: 1. Birger Hartmann (VfL Bad Berleburg) 9:00,3 Minuten; 2. Linus Kesper (SC Willingen) 9:59,6 Minuten – Jugend U18: 1. Ansgar Klein (VfL Bad Berleburg) 10:28,3 Minuten; 2. Finn-Louis Tielke (SC Neuastenberg/Langewiese) 10:43,3; 3. Ole-Einar Saure (SC Willingen) 11:35,7 – Jugend U16: 1. Jannis Kesper (SC Willingen) 11:24,8; 2. Vitus Vonnahme (SC Neuastenberg/Langewiese) 11:35,2; 3. Matti Stremme (SC Willingen) 11:43,9; … 6. Johannes Dickel (SC Girkhausen) 12:38,8 – Schüler U15: 1. Fridtjof Motte (SC Girkhausen) 11:28,5; 2. Alvaro Schrenk (SKG Gersfeld) 11:42,3; 3. Bjarne Klein (VfL Bad Berleburg) 12:22,9; … 6. Lutz Wahl (SK Wunderthausen) 13:50,2 – Schüler U14: 1. Christian Dickel (SC Girkhausen) 12:31,7; 2. Felix Witten (VfL Bad Berleburg) 12:38,0; 3. Vincent Senge (SK Winterberg) 14:27,3 – Schüler U13: 1. Jonathan Weller (SK Wunderthausen) 13:20,7; 2. Lasse Kollmann (SC Willingen) 13:31,5; 3. Benedikt Weller (SK Wunderthausen) 13:34,4.

Frauen: 1. Lilli Bultmann (VfL Bad Berleburg) 12:14,4 Minuten; 2. Marie Hubl (SC Willingen) 12:22,5; 3. Birgit Heß (TGV Schotten) 15:25,9 – Weibliche Jugend U18: 1. Lou Delgado (SKG Gersfeld) 12:00,4; 2. Ilva Kesper 12:17,7; 3. Lotta Kesper (beide SC Willingen) 12:29,2 – Schülerinnen U14: 1. Julia Dragowski (SC Girkhausen) 13:54,4; 2. Leni Honekamp (SK Winterberg) 14:59,2; 3. Jana Demper (TGV Schotten) 15:37,8; 4. Christine Joenke (SC Rückershausen) 16:24,8 – Schülerinnen U13: 1. Katharina Haack (TGV Schotten) 14:04,3; 2. Ida Benner (SK Wunderthausen) 14:26,8; 3. Maria Mayerhöfer (SKG Gersfeld) 15:34,0 – Schülerinnen U12: 1. Emma Nölke (SC Bödefeld) 14:16,4; 2. Finja Müller (SK Wunderthausen) 16:06,6; 3. Hanne Vollmer (SC Bödefeld) 16:31,8.

1,7 Kilometer

Schülerinnen U11: 1. Ida Tobes (SC Bödefeld) 10:39,2 Minuten; 2. Emma Paulus (SC Willingen) 11:06,4; 3. Femke Weyer (SK Winterberg) 11:11,8; 4. Tabea Joenke (SC Rückershausen) 12:26,0.

