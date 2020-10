Für den TuS Erndtebrück wachsen die Bäume auch in dieser Oberliga-Fußballsaison nicht in den Himmel. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge musste die Mannschaft von Trainer Stefan Trevisi gestern eine Niederlage einstecken und bekam beim 0:2 (0:2) gegen den RSV Meinerzhagen die Grenzen aufgezeigt.

Zu Beginn entwickelte sich das Spiel so, wie man es von der Papierform her erwarten durfte. Der favorisierte RSV Meinerzhagen drängte den TuS in die eigene Hälfte, unterband durch fleißiges Laufen und sehr frühes Stören ein geordnetes Kombinationsspiel – zumal es die Erndtebrücker in den Zweikämpfen schwer hatten gegen die athletische Wucht des Westfalenpokalsiegers. Schon in der zehnten Minute machten sich die Bemühungen für die märkischen Sauerländer bezahlt, als sie einen Freistoß in Strafraumnähe zugesprochen bekamen: Bei der Hereingabe gewann Ron Berlinski das Kopfballduell gegen Murat-Kaan Yazar und legte den Ball hinüber zu Nils Buchwalder, der aus fünf Metern einköpfte – 0:1.

Saisondebüt für Admir Terzic

Berlinski stellte die Erndtebrücker Abwehrreihe, in welcher der wieder genesene Admir Terzic für den beruflich verhinderten Maximilian Schneider ins Team rutschte, immer wieder vor Probleme und kam zu einer Kopfballchance, die er ganz knapp neben das Tor setzte. „Ich bin schlecht“, haderte der Angreifer für die umstehenden Zuschauer hörbar – was auch etwas über das Selbstverständnis bzw. den Anspruch seines Teams aussagt.

Immer wieder kam es zu gefährlichen Situationen, zunächst aber nicht zu weiteren klaren Chancen – und mit zunehmender Dauer entzogen sich die Erndtebrücker dem Druck der Gäste besser und setzten ihrerseits offensiv Akzente. Zunächst bei einem missglückten Distanzschuss von Sosuke Fukuchi noch ungefährlich, dann bei einem Schuss von Ahmad Ibrahim, der mit Tempo nach innen zog, mit einer klaren Torchance.

Meinerzhagen hielt aber das Tempo hoch und erhöhte auf 2:0. Bei einem 25-Meter-Schuss von RSV-Kapitän Nik Kunkel streckte sich TuS-Torhüter Jonas Brammen vergeblich. Kunkel, der auch den Freistoß zum 1:0 nach innen schlug, war schon zu Landesliga-Zeiten des RSV der prägende Spieler im Mittelfeld – so auch gestern.

Akustisches Duell ausgeglichen

Die Meinerzhagener Anhänger unter den 230 Zuschauern hatten nun jedenfalls Oberwasser, wobei diesmal auch eine Gruppe Erndtebrücker Zuschauer mit einer Trommel und gelegentlichen Anfeuerungsrufen akustisch gegenhielt.

Auch die Erndtebrücker Mannschaft gab sich keineswegs auf und gestaltete das Spielgeschehen in der zweiten Halbzeit nicht nur ausgeglichener, sondern übernahm auch mehrheitlich die Ballkontrolle. Allein, ernsthaft in Bedrängnis bringen konnten sie die Meinerzhagener dabei nicht wirklich. In der Abwehr ließen Til Baumann und Co. nichts anbrennen.

Erst in der Schlussphase kamen die Wittgensteiner durch Fuad Dodic und den eingewechselten Chihiro Inada, der den Moment zum Abschluss aber verpasste, zu nennenswerten Abschlüssen. Auf der Gegenseite wurde Meinerzhagen durch einen weiteren Distanzschuss von Kunkel sowie einen Lattentreffer von Gräßer gefährlich, doch ansonsten begnügten sich die Gäste damit, das Spiel zu kontrollieren und Kräfte für die nächste anstehende Englische Woche mit Spielen in Herne und Siegen zu sparen.

„Ich bin stolz auf euch“, sagte Erndtebrücks Trainer Stefan Trevisi seiner im Kreis stehenden Mannschaft nach Abpfiff: „Aber wir haben heute gesehen, was den Unterschied ausmacht.“ Womit er einerseits auf die bemerkenswerte Körperlichkeit des RSV in den Zweikämpfen anspielte, aber auch auf die Technik und Erfahrung der Meinerzhagener Spieler.

„Das hat auch den Ausschlag gegegeben, diese Dinge kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen“, sagte Trevisi bei der Pressekonferenz. Er scherzte: „Ich habe mir heute mit Tim Treude geschrieben und hatte gehofft, sie lassen den Kai Treude spielen. Den Gefallen haben sie uns leider nicht getan.“

Namen und Zahlen aus der Pulverwaldkampfbahn

Aufstellung TuS Erndtebrück: Brammen – Tomita, Terzic (79. Birkelbach), Tuncdemir, Dodic – Wolzenburg, Fukuchi – Attiee (46. Sallauka), Yazar, Ibrahim (86. Menke) – Schardt (72. Inada).

Tore: 0:1 Nils Buchwalder (10.), 0:2 Nik Kunkel (38.).

Zuschauer: 230.

Das nächste Spiel: Holzwickeder SC (A) am Sonntag, 15 Uhr.