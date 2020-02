RSV Osthelden weiter größter Radsportverein Südwestfalens

Osthelden. Mit aktuell 242 Mitgliedern ist der RSV Osthelden der größte Radsportvereins Südwestfalens. Auf diese stolze Zahl verwies der erste Vorsitzende Klaus Irle auf der Jahreshauptversammlung im Vereins- und Bürgertreff in Osthelden.

Die Jahresberichte zeigten, dass der RSV Osthelden in sportlicher und organisatorischer Hinsicht nach wie vor gut aufgestellt ist. Auch der Kassenbericht offenbarte eine stabile Kassenlage, die einstimmige Entlastung der Kassiererin war daher nur Formsache.

Wiederwahl von Klaus Irle

Bei den Wahlen wurden Klaus Irle (erster Vorsitzender), Jens Kanis (Fachwart Triathlon), Eckhard Haub (Sozialwart) sowie Laura Irle (Jugendwart) in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurden Kevin Guse (Kassierer) und Marco Petri (Fachwart Rennsport).

Der Terminplan für 2020 ist mit 17 Terminen gut gefüllt – darin sind die anstehenden sportlichen Wettkämpfe der Aktiven nicht enthalten. Während die Radsportlerinnen und Radsportler auf Mallorca ihr Trainingslager absolvieren, organisieren die zuhause gebliebenen Mitglieder am 29. März den Fahrradbasar in Siegen-Weidenau.

Cross-Duathlon am 5. April

Bereits eine Woche später packen dann alle RSV-Aktiven gemeinsam an. Zum siebten Mal findet der Cross-Duathlon „Hünsborn 2 be wild“ am 5. April in Wenden-Hünsborn statt. Auf der Kurz- und Jedermann-Strecke treten Amateur- und Freizeit-Sportler gegeneinander im Laufen und Radfahren an. Am Nachmittag messen Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche auf verschiedenen Streckenlängen ihre Kräfte.

Der 7. Cross-Duathlon ist die Auftaktveranstaltung der Volksbank Duathlon/Triathlon Kreismeisterschaften Siegen-Wittgenstein. Vom Verband hat der Verein zudem den Zuschlag für die Ausrichtung der NRW-Meisterschaften im Crossduathlon erhalten.

Infos zum Fahrradbasar und zum Cross-Duathlon „Hünsborn 2 be wild“ sowie zu weiteren Terminen auf www.rsvosthelden.de