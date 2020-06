RSVE Siegen: Leon Giesler und Fabian Paul kehren zurück

Eiserfeld. Die Handballer des RSVE Siegen planen nach dem Saisonabbruch und vermiedenem Abstieg für die neue Spielzeit. Wie stark ist die erste Mannschaft?

„Wir schauen optimistisch in die Zukunft“, sagt Thomas Cramer, stellvertretender Vorsitzender des RSVE Siegen. Nach einer „unglücklichen Saison mit vielen knapp verlorenen Spielen und einem drohenden Abstieg, der durch den Abbruch gerade noch vermieden werden konnte, soll es in der kommenden Verbandsliga-Spielzeit für die Herren I wieder besser laufen. „Wir streben einen Platz im Mittelfeld an“, betont Cramer.

Dafür stehen unter anderem zwei Rückkehrer. Hatte sich Trainer Caslav Dincic 2019 noch geärgert, dass ein Talent wie Leon Giesler zur zweiten Mannschaft des TuS Ferndorf „weggeholt“ wurde, kann er nun wieder mit diesem planen. Ebenso zurück in die Reihen der Eiserfelder zieht es Fabian Paul, nach einem Jahr Handballpause und beruflicher Zeit in Berlin.

Training soll am 21. Juli starten

Am 21. Juli soll die Vorbereitung auf die Verbandsliga-Saison 20/21 beginnen, „draußen und immer in enger Abstimmung mit der Stadt“, betont Thomas Cramer. Die ansonsten wichtigste Nachricht für ihn: „Alle bleiben bei uns.“ Es sei gar nicht einfach, unter den aktuellen Bedingungen die Motivation für das Handballspielen zu behalten. Da sei wichtig, dass alle weiterspielen wollten. Die sehr junge und unerfahrene Mannschaft habe in der abgelaufenen Saison viele knappe Spiele verloren. Der Rücktritt von Tim Kolb sei ein zusätzlicher Schlag gewesen.

„Sie haben sich aber weiterentwickelt“, sagt Cramer. Caslav Dincic habe das Team vorangebracht und die Voraussetzungen für eine bessere Saison geschaffen. Natürlich sei über einen freiwilligen Abstieg nachgedacht worden. Die jetzige Verfassung des Teams spreche aber für gute Chancen im Herbst. Alle Sponsoren blieben auch dabei.

Damen personell gebeutelt

Anders sieht es bei den Damen aus, die auf eine Aufstiegs-Wildcard verzichtet haben und in der Bezirksliga bleiben. Die Personaldecke sei einfach zu dünn, begründet Cramer diese Entscheidung. „Ziemlich überraschend“ hätten vier Leistungsträgerinnen den Verein verlassen - teilweise übrigens zum bisherigen Rivalen VTV Freier Grund, der nicht auf die Wildcard Richtung Landesliga verzichtet hat. Für eine ordentliche nächste Spielzeit wollen die Eiserfelder ihre „Erste“ nun mit den stärksten Spielerinnen der zweiten Formation verstärken, die dafür aufgelöst wird. „Zumindest für die nächste Saison“, bleibt Thomas Cramer optimistisch, danach wieder zwei Damen-Teams zu haben: „Wenn aus der Jugend wieder ein paar Spielerinnen nachgekommen sind.“ Für den Herbst sei es aber wichtiger, mit einem starken Kader von dann 20 Spielerinnen an den Start zu gehen. Cramer kommt noch einmal zum Thema Motivation zurück. Das sei gerade im Handball nicht einfach, vielen Vereinen fehle schlicht der Nachwuchs. „Wir sind eigentlich bei Männern und Frauen vergleichsweise noch gut aufgestellt“, konstatiert er. Aber zumindest in diesem Jahr nicht gut genug, um zwei Frauenteams zu stellen. Jedenfalls, die Damen sollen möglichst „in den nächsten zwei Wochen wieder mit dem Training starten“. Auch hier wird eng mit der Verwaltung abgestimmt. Zudem wünschen sich die Eiserfelder eine baldige Rückkehr in „ihre“ Rundturnhalle für die Heimspiele.