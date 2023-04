Saisonstart: Deshalb sind die Siegen Sentinels „on fire“

Ihr einziges Testspiel in der Vorbereitungsphase verlieren die Siegen Sentinels gegen die Neuwied Raiders mit 0:8. Das Foto zeigt eine Szene mit dem Sentinels-Spieler Kevin „Rambo“ Nehls (rechts). Am Samstag geht die Verbandsliga-Saison 2023 los.

Siegen. Nach einem Jahr Zwangspause starten die Footballer der Siegen Sentinels jetzt wieder durch. Alles zur Saison in der Verbandsliga Ost.

Nach einem Jahr Zwangspause und vor dem anstehenden Re-Start in der Verbandsliga scheint das Siegerland nach American Football geradezu zu lechzen. Mehr als 500 (!) Neugierige schauten sich am Samstag trotz regnerischen Wetters das einzige Testspiel der Siegen Sentinels in der Saisonvorbereitung an. Okay, gegen die Neuwied Raiders, den starken Oberligisten aus Rheinland-Pfalz, setzte es eine 0:8-Niederlage, gab es also keine eigenen Punkte zu bejubeln, doch nicht nur das Spiel auf dem Rasen, sondern auch alles Drumherum machte Appetit auf mehr. Und bald fliegt das braune Ei wieder.

Sogar die Hotdogs gehen aus

„Wir waren von der Resonanz total überrascht und hoffen bei den Heimspielen, in denen es dann um was geht, auf noch größeres Interesse“, glaubt Headcoach Mario Saßmannshausen an ein großes Zuschauerpotenzial für diesen Sport im Siegerland. Angesichts der vielen Besucher gingen sogar die Hotdogs aus und blieben nur 20 Liter Bier übrig. Aus diesen Erfahrungen wollen die Sentinels lernen, ist geplant, dass die Heimspiele noch mehr den Charakter eines familienfreundlichen Events mit viel Unterhaltung bekommen. „Wir wollen drumherum noch mehr Show machen - so, wie es früher einmal war“, sagt Mario Saßmannshausen. Weil im Klafelder Hofbachstadion nicht alles erlaubt ist, was den Sentinels gefällt - beispielsweise sind Stadiondurchsagen aus Lärmschutzgründen verboten -, ist für die zweite Saisonhälfte die Rückkehr in die altehrwürdige Glückauf-Kampfbahn nicht ausgeschlossen. Das ist die Trainingsstätte und das Vereinsdomizil der Sentinels. Allerdings müsste bis dahin der neue Kunstrasenbelag bespielbar sein.

Mehr als 500 Zuschauer schauen sich im Klafelder Hofbachstadion das Testspiel der Siegen Sentinels gegen die Neuwied Raiders an - trotz schlechten Wetters. Foto: Rene Traut

Nun, das ist alles noch Zukunftsmusik. Aktuell geht es für Mario Saßmannshausen und seinen üppigen Trainerstab darum, aus dem Kader von 57 Spielern, die eingesetzt werden dürfen, diejenigen herauszufiltern, die in der am Samstag beginnenden Saison in der Verbandsliga NRW Ost im wahrsten Sinne des Wortes ihren Mann stehen. Mehr als nur ein Fingerzeig war neben dem Testspiel, in dem die Defense überzeugte, Saßmannshausen die Offense aber noch als eine „ziemliche Baustelle“ bezeichnete, ein dreitägiges Trainingslager in Grefrath. Die acht Trainer nahmen die 34, auf eigene Kosten mitgereisten Spieler in den Trainingseinheiten richtig ran, um Wettkampfsituationen zu simulieren, aber auch in Kleingruppen zu arbeiten oder auf individuelle Stärken und Schwächen einzugehen. „Die Motivation der Jungs hat uns echt begeistert“, zog Mario Saßmannshausen ein positives Fazit dieser zeitlich extrem eng getakteten Trainingstage am Niederrhein.

Sentinels-Termine 2023 auf einen Blick Samstag, 22. April: Coesfeld Bulls - Siegen Sentinels. Samstag, 29. April: Siegen Sentinels - Kachtenhausen White Hawks. Sonntag, 7. Mai: Lippstadt Eagles - Siegen Sentinels. Samstag, 20. Mai: Siegen Sentinels - Recklinghausen Chargers. Sonntag, 4. Juni: Rheine Raptors - Siegen Sentinels. Sonntag, 20. August: Kachtenhausen White Hawks - Siegen Sentinels. Samstag, 26. August: Recklinghausen Chargers - Siegen Sentinels. Samstag, 2. September: Siegen Sentinels - Lippstadt Eagles. Samstag, 23. September: Siegen Sentinels - Rheine Raptors. Samstag, 30. September: Siegen Sentinels - Coesfeld Bulls. Die Sentinels-Heimspiele finden im Klafelder Hofbachstadion statt. Im Herbst ist ein Wechsel in die Glückauf-Kampfbahn nach Weidenau angedacht. Kick-off ist immer um 15 Uhr.

Nach der verlorenen Saison 2022 - die Sentinels mussten im Vorjahr aus Spielermangel ihre Meldung zum Liga-Betrieb zurückziehen - wird der jetzt anstehende Re-Start herbeigesehnt, doch wissen alle im Sentinels-Lager, dass es kein Einfaches wird, sich in der Verbandsliga NRW Ost zu behaupten. Gegen Neuwied standen 17 Neueinsteiger im Kader und zehn Footballer, die 2021 die halbe Saison gespielt haben. Zu allem Überfluss verletzte sich mit Benedikt Schneider einer der Defense Liner schwer. Der Defensiv-Spezialist fällt mit einem doppelten Schien- und Wadenbeinbruch zumindest für die erste Saisonhälfte aus. „Das ist ein Schlag für uns“, klagt Saßmannshausen, der sich trotz dieses Rückschlags seine Vorfreude nicht nehmen lässt: „Wir sind schon jetzt alle on fire.“

Rivalität zu den Lippstadt Eagles

Los geht’s am Samstag bei den Coesfeld Bulls, ehe eine Woche später zum ersten Heimspiel die Kachtenhausen White Hawks aus dem ostwestfälischen Lage im Siegerland erwartet werden. Mit einer Einschätzung der Gegner hält sich Mario Saßmannshausen zurück, doch eines ist für den Hilchenbacher schon vor dem Kick-Off eine ausgemachte Sache: „Wir dürfen verlieren, aber nicht gegen die Lippstadt Eagles.“ Warum nicht? Nun, diese beiden südwestfälischen Football-Hochburgen verbindet seit Jahren eine gewisse Hassliebe, die aktuell auch noch dadurch gefördert wurde, dass vier Eagles-Spieler ihre Zusage, zu den Sentinels zurückzukehren, widerriefen. Und: In Lippstadt steht der ehemalige Sentinels-Trainer Philipp Reiche als Headcoach in der größten Verantwortung, ist also das Pendant zu Mario Saßmannshausen, der aber schmunzelnd relativiert: „Auf dem Platz werden wir in diesen beiden Spielen Feinde sein, aber danach wieder die besten Freunde...“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein