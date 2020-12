Saisonstart im Skilanglauf: Die ersten Loipen sind gespurt

Viele Autos auf dem Parkplatz, aber keine ungebührlichen Menschentrauben: Die Pastorenwiese an der Skihütte des SK Wunderthausen am Montagmittag.

Warum eine Loipe keine Sportstätte ist, dort keine Massenaufläufe befürchtet werden und das Spuren auch in der Pandemie sinnvoll ist.

Die Ski- und Rodellifte stehen still, dennoch gibt es einen Touristenansturm. Dass die Stadt Winterberg sowie die Polizei an Tagestouristen appellieren, auf die Anreise zu verzichten, sorgt überregional für Schlagzeilen. Wenig beachtet ist im Schatten dessen die Skilanglaufsaison gestartet, mehr oder weniger offiziell sogar. Auf der Webseite der Wintersport-Arena Sauerland sind für die Loipengebiete am Albrechtsplatz („Auf der Steinert“) sowie zwischen Wunderthausen und Hallenberg („Pastorenwiese“) die Schneeflocken in der Status-Spalte am Montag von rot auf grün gesprungen. Soll heißen: Loipengeräte haben ihre Spuren gezogen, Skilanglaufsportler sind willkommen.

Doch ist das zulässig? Ist es. Ebenso wie Joggen, Radfahren oder Wandern ist auch der Nordische Skisport nicht verboten, sofern die aktuell gültigen Coronaschutz-Regeln eingehalten werden. „Die Sache ist abgestimmt mit den Ordnungsämtern im Sauerland und in Siegen-Wittgenstein“, stellt Stefan Küpper klar, der sich als Vorsitzender des Vereins Nordicsport-Arena Sauerland intensiv mit allen rechtlichen Fragen befasst hat und durch Christoph Koch, Teil des Verwaltungsvorstandes der Stadt Bad Berleburg und Vorsitzender der Wintersport-Arena Sauerland in Personalunion, einen Fachmann an seiner Seite wusste. „Uns war wichtig, dass es in der Region einheitlich geregelt ist. Dafür gibt es ja die Nordicsport-Arena.“

Keine Sportanlage im Sinne der Coronaschutzverordnung

Die Gretchenfrage, die bei den Wintersportvereinen für Unsicherheit sorgte, war die, ob eine Skilanglaufloipe als Sportanlage einzustufen ist. Explizit geklärt ist dies nicht in der Coronaschutzverordnung. „Es ist nirgendwo definiert, was eine Loipe ist. Wir legen es so aus, dass eine Loipe keine Sportstätte, sondern ein präparierter Wanderweg ist“, sagt Stefan Küpper. Was Sinn macht, weil Langlaufspuren nicht in sich geschlossen und nicht absperrbar sind, weil sie über öffentliche Wege verlaufen, die normalerweise auch von Wanderern genutzt werden. Auch in Bayern und Baden-Württemberg gibt es deshalb grünes Licht für Skilanglauf außerhalb von Skistadien.

Dass die Präparierung der Wege eine Ansammlung von Personen provozieren könnte, die Kalorien loswerden und Bekannte treffen wollen, wird nicht als stichhaltiges Contra-Argument gesehen. „Die Leute würden sowieso losziehen und sich selbst ihre Spur machen. Wenn wir sie ziehen, ist sie wenigstens sicherer“, verweist Stefan Küpper auf erhöhte Sturzrisiken in selbstgelaufenen Spuren, die schmaler, weniger gerade und buckliger als in maschinell gespurten Loipen sind. Dass dies nicht nur dahergeredet ist, zeigt die Erfahrung vergangener Jahre und ganz aktuell vom Sonntag, als im dichten Schneegestöber erste Läufer schon vor den Maschinen unterwegs waren.

Information, aber keine Werbung

Frei von Sorgen sind die Wintersportvereine allerdings nicht, weshalb sie bewusst ihre Angebote nicht über Pressemitteilungen oder Social-Media-Posts bewerben. „Wir informieren nur über unsere Internetseite, wo gespurt ist“, sagt Küpper. „Wir wollen keine Besucherscharen anlocken.“ Die Konsequenz daraus: Skischulen und Skiverleihe haben ebenso geschlossen wie die Skihütten mit ihren Toiletten und der Gastronomie. Auch einen Fensterverkauf gibt es nicht, selbst Loipentickets werden nicht abkassiert. Küpper: „Es gibt abseits des Sports rein gar nichts. Die Sache richtet sich vor allem an die Einheimischen.“

Im Zweifelsfall, wenn der Besucherstrom überhand nehme, könne man die Dinge immer noch „justieren“, wie der Diedenshäuser sagt: „Dann würden wir erst aufklären und appellieren und zur Not auch die Flatterbänder rausholen und zumachen. Ich glaube aber nicht, dass es eskaliert. Was in Winterberg passiert ist, hatte mit Langlauf nichts zu tun. Da waren Leute, die Wandern und Rodeln wollten. Beim Langlauf begrenzt es sich schon allein dadurch, dass nicht alle Leute die entsprechenden Ski haben.“

Erndtebrück und Rückershausen warten noch

Bei einer Beachtung der AHA-Regeln sei eine Nutzung der Loipen ohne Probleme und Risiken möglich. Der Montag war in dieser Hinsicht ein guter Start, obwohl die Parkplätze am Albrechtsplatz und an der Pastorenwiese sehr gut gefüllt waren. Die stündlichen Webcam-Fotos zeigen jedoch nichts, was Ärger provozieren könnte.

Mit etwas Glück, wenn es weiteren Schnee gibt, könnten sie die Skilanglauffreunde in den kommenden Tagen auch auf mehr Gebiete verteilen. Bei Erndtebrück und Rückershausen ist die Schneeauflage bislang noch zu dünn zum Spuren. Bei Girkhausen und Wunderthausen ist die Schneehöhe noch nicht optimal, aber für ein Grundangebot auch in klassischer Technik ausreichend.