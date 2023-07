Saisonvorbereitung: SF Edertal gehen unnötiges Risiko ein

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Aus Testspielen lässt sich kaum etwas Erleuchtendes herausziehen. Trotzdem sollte man Erfolgserlebnisse einplanen, meint unser Kolumnist.

Ob Martin Uvira als neuer Trainer in Aue-Wingeshausen, SF Birkelbach in der A-Kreisliga, Berleburg mit Björn Breuer an der Seitenlinie oder Laasphe/Niederlaasphe mit dem Re-Start: Ich kann mich an keine Saison erinnern, in der so viele Vereine mit neuen, und damit unklaren Wegen starteten – von der Neu-Justierung des TuS Erndtebrück ganz zu schweigen.

Und das Schlimmste ist ja für Außenstehende, dass sich aus Testspielen kaum etwas Erleuchtendes herausziehen lässt. Das liegt an den unterschiedlichen Stärken der Gegner, aber auch an den knallharten Trainingseinheiten in den Tagen zuvor. Die Grenze zwischen altem Muskelkater und neuen Schmerzen ist da oft fließend. Es fehlt dann noch nur ein Trainer, der sagt: „Was nicht gebrochen ist, kann man rauslaufen!“

Logisch also, dass in so einer Phase Ergebnisse aller Art mit einem riesigen Aber versehen sind. Trotzdem schaut man sich natürlich an, wer sich wie gegen welchen Gegner schlägt. Schließlich nimmt man die Resultate mit hinein in den ersten Spieltag. Und da bin ich beim Anblick auf SF Edertal schon gespannt. Als Gegner warten Altenhof und Hilchenbach (beide Bezirksliga 5) im Turniermodus, dann Breidenbach als hessischer Verbandsligist, schließlich Winterberg/Züschen (Bezirksliga 4). Das alles nach einem 2:8 gegen Gerlingen.

Man soll den Teufel nicht an die Wand malen, doch kann man sich auch übernehmen. Ohne ein Erfolgserlebnis in eine Saison zu starten, ist für kein Team von Vorteil. Da stellt sich schon die Frage: Warum geht man dieses Risiko ein?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein