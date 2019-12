Sandro Trevisi bleibt Trainer der Sportfreunde Edertal

Es ist die logische Konsequenz einer fast makellosen Saisonhälfte der Sportfreunde Edertal. Wie Vorsitzender Maximilian Schmeck bestätigte haben die Limburg-Fußballer den Vertrag mit ihrem Übungsleiter Sandro Trevisi über den Sommer hinaus verlängert und sorgen somit für Kontinuität an der Seitenlinie.

Im vergangenen Juli hatte der mittlerweile 44-Jährige die Sportfreunde übernommen und das junge Team nach einer Halbserie in den Top-Drei der B-Liga etabliert. Mit 38 Punkten sind die Edertaler zudem noch in Schlagdistanz zum Tabellenzweiten aus Laasphe und Niederlaasphe (39 Punkte), nur der Abstand zum Spitzenreiter Feudingen (46) scheint, gemessen an der momentanen Form der Schwarz-Elf, uneinholbar. „Die Verlängerung war eine Sache von Minuten. Wir waren und direkt einig und Sandro hat Lust die junge Mannschaft weiter zu formen“, heißt es von Vereinsseite. Das der große Wurf, die Meisterschaft, in diesem Jahr wohl schwer zu erreichen ist, stellt für den Verein aus Berghausen und Raumland kein Problem dar. „Die Konkurrenz ist groß und das war auch sicher nicht unser kurzfristiges Ziel. Die Mannschaft hat sich toll weiterentwickelt und die jungen Spieler sind hervorragend integriert. Wir sind zufrieden“, so Schmeck weiter.

In der Tat hat sich das Spiel der Sportfreunde gewandelt. Lange Bällen in das letzte Spieldrittel sind Passstaffetten durchs Mittelfeld gewichen, defensiv arbeitet das Team geschlossen und situatives Pressing stellte in dieser Spielzeit schon manchen Gegner vor arge Probleme. Zumal mit der Mannschaft, die ein Durchschnittsalter von unter 23 Jahren hat, sogar noch mehr drin gewesen wäre: Die Niederlagen gegen Banfe (0:1) und gegen Kredenbach (2:3 nach 2:0-Führung) waren genau so vermeidbar, wie das Last-Minute-Unentschieden gegen Diedenshausen.

Potential für größere Ziele

Gemessen am Alter des Kaders steckt also noch eine ganze Menge Potential in der Elf von Sandro Trevisi. „Viele Dinge, die er umsetzten wollte, funktionieren schon und es werden weitere dazu kommen“, versichert Schmeck deshalb nicht ohne Grund.

Und so bleibt festzuhalten, dass Trevisi aus Edertal ein Spitzenteam geformt hat, dass seine Fahnenstange noch nicht erreicht hat. Zeit zum drehen weiterer Stellschrauben hat er nun bekommen. Zumal nahezu der komplette Kader seine Zusage für die kommende Saison bereits gegeben hat – talentierte A-Jugendliche rücken aus der Jugend hoch. Genau das richtige für Sandro Trevisi und die Sportfreunde.