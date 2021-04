Pass in die Gasse #270 Sascha Mölders und die Ode an die Plauze

Warum ein Seitfallzieher des 1860-Stürmers viral ging und was das alles mit Widerstand zu tun hat, erklärt unser Kolumnist in einer Würdigung.

Es ist erst April und das „Sportfoto des Jahres“ steht bereits fest. Das zumindest meinten viele User, als die Sportschau im Netz ein Foto von 1860-Stürmer Sascha Mölders veröffentlichte. Darauf liegt der 36-jährige Kapitän der „Löwen“ bei einem Seitfallzieher regelrecht in der Luft und präsentiert durch sein hochgerutschtes Trikot einen ordentlichen Bauch. „Wenn ich bei meiner Spielweise sechs, sieben Kilo weniger wiege, dann kann das nicht funktionieren“, sagte Mölders vor Kurzem bei BR24 Sport.

Das Foto ging im Netz viral, die Begeisterung über den Schnappschuss artete binnen Stunden zu einem Hype aus, der sämtliche Hobby-Grafiker auf den Plan rief. Auf einem Bild ersetzt Mölders in Michelangelos Fresko „Die Erschaffung Adams“ gar den liegenden Göttervater.

Respekt statt Häme

Der bullige Sasha Mölders beeindruckte gegen den SC Verl mit einem herrlichen Seitfallzieher-Tor. Foto: Jürgen Fromme

Noch viel schöner war, dass Mölders statt Häme durchweg Respekt erfuhr und als „letzter richtiger Kicker“ hochstilisiert wurde. Das liegt nur zum Teil an seinen durchweg bravourösen Leistungen für 1860 und den Saisontoren 19 und 20, die er an diesem Tag beim 3:2-Sieg gegen den SC Verl erzielte. Der ausgesprochene Respekt hängt vielmehr mit einer Verbrüderung zwischen dem Amateursport und dem zusammen, was gemeinhin als der „alte Fußball“ bezeichnet wird. Als Profis noch gemeinsam Bier in der Kabine tranken und nicht ihre durchtrainierten Sixpacks auf Instagram posteten. „Für immer einer von uns“, hieß es in den Kommentaren. Weil das Unperfekte dieser wunderschönen runden Plauze einem auf Perfektion ausgelegten System erfolgreichen Widerstand leistet.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.