Sassenhausen will auch ohne Keeper „lange oben mitspielen“

Sassenhausen. 2024 wäre ein gutes Jahr für den Aufstieg. Denn bei den Sportfreunden gibt es dann ohnehin etwas zu feiern.

Das ist so eine Sache mit so einer Vizemeisterschaft. Einerseits spornt sie an, weil ja noch bisschen Luft nach oben ist. Andererseits wird man fast immer zum Titelkandidaten gemacht, weil ja die einzige besser platzierte Mannschaft aufgestiegen ist – ob man will oder nicht. Die Fußballer der Sportfreunde Sassenhausen wollen eigentlich nicht. Also das heißt: Sie möchten nicht von allen die Favoritenkarte zugesteckt bekommen.

Ablehnen würden sie den Meistertitel in der kommenden Saison der Kreisliga D 3 sicher nicht. Denn er käme passend: Der Verein feiert 2024 sein 50-jähriges Jubiläum. Es gibt schlechtere Zeitpunkte für die Rückkehr in die Kreisliga C.

Afflerbach sieht andere vorn

Klaus Afflerbach hat freilich bemerkt, dass einige personell zugelegt haben, als würden sie drei Klassen höher spielen. „Ich denke, dass Edertal, Ebenau und Weidenhausen nach ihren Verstärkungen alle oben angreifen werden“, mutmaßt der ins vierte Jahr bei den Sportfreunden gehende Trainer. Auch die Siegerländer Teams sowie die beiden Absteiger seien auf keinen Fall zu unterschätzen, meint Afflerbach: „ Das wird eine spannende und lange Saison.“

Auch die Sassenhäuser, die nach langem Zweikampf in der vorigen Saison erst nach dem verlorenen Spiel beim späteren Meister Erndtebrück III (1:2) entscheidend an Boden verloren, haben sich verstärkt. Manuel Schlapp und Maximilian Dreisbach, bei dem vom VfL Girkhausen gekommen, werten den Kader auf. Dennoch will Afflerbach nicht das A-Wort aussprechen: „Wir wollen natürlich gerne lange oben mitspielen. Wenn uns das gelingt und wir dabei ein paar schöne Spiele abliefern, bin ich schon absolut zufrieden.“

Das liegt auch daran, dass sich die Rolle seiner Mannschaft für die kommende Saison geändert hat. Der Trainer erklärt das so: „Vergangenes Jahr konnten wir einfach drauf los spielen, weil keiner irgendwas von uns erwartet hat. Jetzt kennen uns die Gegner und haben auch eine gewisse Erwartungshaltung an uns. Es wird definitiv nicht leichter.“

„Stimmung ist phänomenal“

Ganz unabhängig davon, was die Konkurrenz sagt, läuft die Vorbereitung bei den Sportfreunden ganz ordentlich. Afflerbach sagt: „Am Anfang ging es aufgrund der Urlaubszeit eher schleppend los, aber es werde von Woche zu Woche mehr Leute im Training. Die Stimmung ist phänomenal, da kann ich mich nicht beschweren.“

Taktisch soll es auch in diesem Jahr keine großen Änderungen bei den Sassenhäusern geben, nach dem Karriereende von Oliver Schlaf brauchen sie jedoch einen neuen Libero. „Wir haben ja Spieler im Kader, die das schon einmal gespielt haben, werden da aber auch verschiedene Optionen ausprobieren. Da könnt ihr euch alle mal überraschen lassen“, lässt der Coach die Katze noch nicht aus dem Sack.

Für das Spiel seiner Mannschaft wird vor allen Dingen wichtig sein, dass es nicht zu viele verletzungsbedingte Ausfälle geben wird. Mit Torwart Jörg Dieckmann sowie Dominik und Kevin Kroh fallen derzeit drei gestandene Spieler längerfristig aus. Auch Dieckmanns Stellvertreter Pascal Kroh hat sich verletzt. Da soll möglichst keiner mehr hinzukommen, wenn es nach dem Trainer geht.

