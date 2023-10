Schameder feiert moralischen Erfolg, Ebenau Topspiel-Sieg

Wittgenstein. „Das nächste Mal bringe ich Koffeintabletten mit“, meinte der Trainer von Oberes Banfetal. Was war geschehen?

Ebenau siegt im Spitzenspiel, gegen SF Siegen II verliert Dotzlar nicht nur die Partie, Schameder geht als moralischer Sieger vom Platz – die Neuigkeiten der Wittgensteiner Teams in der A-Kreisliga

SpVg Kredenbach/Müsen – FC Ebenau 0:2 (0:1). Das Topspiel der A-Kreisliga, das sich laut Ebenaus Trainer Sascha Imhof den Namen verdiente, konnten die Wittgensteinerinnen für sich entscheiden. Der FCE erwischte den besseren Start und ging folgerichtig in der 20. Minute durch Juliana Antonia Dienst in Führung. Weitere Chancen ließ Ebenau jedoch ungenutzt liegen und verbuchte zum Pausentee „nur“ ein 1:0. Nach Wiederanpfiff drehte sich die Partie und Kredenbach/Müsen übernahm das Kommando.

Ebenau konnte dem Druck aber standhalten und verteidigte solide, ehe Theresa Womelsdorf in der 77. Minute den Sieg klarmachte. „Es war ein spannendes Spiel, das wir früher hätten entscheiden müssen. Meiner Meinung nach hat sich Kredenbach toll entwickelt und gehört auf jeden Fall unter die Top Fünf“, resümierte Imhof.

TuS Dotzlar – SF Siegen II 1:12 (1:6). Für den TuS war es in allen Belangen ein gebrauchter Tag. Gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter kam sportlich und gesundheitlich alles Schlechte zusammen. Nicole Stremmel und Annika Müller mussten beide mit Verletzungen ausgewechselt werden, Stremmel erwischte es dabei schwer am Knie. „Jetzt kann man nur hoffen, dass wieder Spielerinnen aus der Rente zurückkommen und uns aushelfen, sonst können wir bald nicht mehr antreten“, haderte Trainer Thorsten Gans mit der Gesamtsituation. #

Einziger Lichtblick war ein 25-Meter-Hammer von Celine Wirth, der unter der Latte einschlug. Bei den Gästen erzielte Maria Abdullah zwar fünf Tore, doch sah Gans andere Namen vorne: „Tunay Tas und Gizem Turan geben den Takt an und treffen leider auch noch.“

Nun wartet mit der SG Johannland/Salchendorf ein einfacheres Los – wenn Dotzlar denn ein Team auf die Beine stellen kann.

SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden – SV Schameder 4:4 (3:2). Am Ende war der SV Schameder der moralische Sieger. Zweimal lagen die Rot-Weißen mit zwei Toren zurück, zweimal kam das Team von Jan Philipp Klaus zurück und beschenkte sich verdientermaßen in der 83. Minute mit einem Punkt. „Wir sind damit außerordentlich zufrieden. Die Mannschaft hat eine klasse Moral gezeigt und sich wieder zurück ins Spiel gekämpft. Am Ende haben beide Teams um den Sieg gefightet, es wurde emotional und auch die Zuschauer waren richtig mit dabei – so macht Fußball Spaß“, lobte Klaus rückblickend.

Nach vier Niederlagen in Folge war das Remis nicht nur psychologisch, sondern auch tabellarisch wichtig. „Wir haben sieben Punkte, zehn wären am Ende der Hinrunde super“, so Klaus. Für den SV Schameder trafen Pia Hofius doppelt, Annika Werner und Annika Junghanns.

SV Oberes Banfetal – SV Fortuna Freudenberg 1:2 (0:1). Beim SVO grüßte das Murmeltier in Form von Schläfrigkeit. Zum wiederholten Mal verlor man verdient, weil man „das Spiel teilweise wieder verpennt hat“, sagte Trainer Tobias Reuter in seinem Fazit: „Ich bin absolut nicht zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Man muss schon auf die Lust schauen, sich jede Woche zweimal im Training zu treffen und darüber zu sprechen, dass wir es doch eigentlich besser können.“

Ob Vier-Augen-Gespräch, Halbzeitpredigt oder Mannschaftsabend: Oberes Banfetal scheint kein Mittel gegen die immer gleichen Fehler zu finden. Umso ärgerlicher ist es da, wenn trotz des Ausgleichs von Theresa Bomanskie (61.) kurz vor Ende das 1:2 fällt. Ob es beim nächsten Gegner Saalhausen besser wird, könnte von äußeren Einflüssen abhängig sein: „Das nächste Mal bringe ich Koffeintabletten mit“, so Reuter augenzwinkernd.

