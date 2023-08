Scherzer: „Wir müssen sofort richtig auf die Tube drücken“

Salchendorf. Salchendorfs Trainer Thomas Scherzer nimmt sein Team nach „holpriger Vorbereitung“ in die Pflicht.

Mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger Sportfreunde Ostinghausen startet der SV Germania Salchendorf am Sonntag um 15 Uhr in die Saison 2023/24. Für die Germania aus Salchendorf ist es die zweite Landesliga-Saison in Folge. Wir sprachen vor dem ersten Spiel mit Salchendorf Trainer Thomas Scherzer.

Die rund sechswöchige Vorbereitung ist vorbei. Wie groß ist die Vorfreude, Wie dass es nun endlich mit dem „Ernst des Lebens“, sprich der Meisterschaft losgeht, Herr Scherzer?

Thomas Scherzer: Die Vorbereitung ist immer ein „kleines Übel“… Aber hier wird natürlich die Basis für die Saison gelegt. Die Vorfreude, dass es nun endlich mit der Meisterschaft losgeht, ist selbstverständlich riesengroß.

Sind Sie mit der Vorbereitungsphase insgesamt zufrieden oder was hätte besser laufen können?

Mit der Vorbereitung kann ich nur bedingt zufrieden sein. Verletzungen, Krankheit und Urlaub haben die Sache ziemlich holprig gemacht. Umso mehr nehme ich die Mannschaft in die Pflicht, vom ersten Spieltag an richtig auf die Tube zu drücken.

Es ist die zweite Landesliga-Saison von Germania Salchendorf in Folge. Für viele „Fußball-Experten“ sehen die zweite die schwierigste Saison an. Wie sehen Sie das und wie sehen Sie ihre Mannschaft für die kommende Spielzeit aufgestellt?

Wir wollen an die letzte Saison anknüpfen. Wir wissen aber, dass man sich in jedem Spiel verausgaben muss, um zu bestehen.

Am Sonntag geht es im ersten Spiel gleich zu einem Aufsteiger. Wie sehen Sie die Aufgabe in Ostinghausen?

Das erste Spiel ist immer eine Unbekannte. Keine Mannschaft weiß genau, wo sie steht. Und das Auftaktspiel bei einem Aufsteiger kann immer unangenehm sein.

Haben Sie den Gegner SF Ostinghausen bei dessen 3:0-Sieg im Westfalenpokal vergangene Woche bei Fortuna Freudenberg gesehen?

Ja, hatte sich angeboten.

Waren Sie von dem Ergebnis – immerhin ging es gegen den Vizemeister einer starken Bezirksliga-Staffel – überrascht?

Es war ein verdienter Sieg für Ostinghausen, wobei Freudenberg in der Schlussphase einige Hochkaräter liegen gelassen hat.

Wo liegen die Stärken und Schwächen Ihres ersten Gegners?

Ich habe eine gute Mannschaft aus Ostinghausen gesehen. Jede Mannschaft hat Stärken und Schwächen. Die zeigen sich aber so richtig erst im Laufe einer Saison und nicht am ersten Spieltag.

Wie sieht es personell bei Ihrer Mannschaft aus?

Es gibt noch einige Fragezeichen. Wer spielen kann, stellt sich bei einigen tatsächlich erst am Spieltag heraus.

Wie lautet das „Tagesziel“ nächsten für Sonntag?

Wir wollen natürlich punkten… Ansonsten könnten wir auch direkt daheim bleiben.

Ein Blick über den ersten Spieltag hinaus muss sein. Nach dem Abstieg des TSV Weißtal und des Nichtaufstiegs von Fortuna Freudenberg in der Relegation ist Germania Salchendorf nun der einzige Vertreter aus der Kreis Siegen-Wittgenstein in der Landesliga 2. Empfinden Sie da auch ein wenig Stolz?

Wir, der SV Germania Salchendorf, sind natürlich auf eine gewisse Art und Weise stolz, nach den Sportfreunden Siegen und dem TuS Erndtebrück die dritte Kraft im Siegerland zu sein. Mit unserer zweiten Mannschaft in der A-Liga und der dritten Welle in der B-Liga haben wir einen hervorragenden Unterbau. Das ist das Resultat der letzten Jahre in denen sehr gute Vereinsarbeit geleistet wurde.

Wie sehen Sie das Leistungsniveau der Landesliga und welche Mannschaft sehen Sie als Titelfavoriten an?

Ich denke, dass das Leistungsniveau in der Landesliga sehr hoch ist. Aus meiner Sicht wird es diese Saison aber keine Übermannschaft geben, wie es Westfalia Soest in der letzten Runde war. Als Favoriten sehe ich den BSV Menden, Rot-Weiß Erlinghausen, den SV 04 Attendorn und ein Überraschungsteam.

Und wo landet Germania Salchendorf am Saisonende?

Wir streben einen Platz zwischen sieben und zwölf an und somit eine Bestätigung der letzten Saison.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein