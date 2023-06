Schüler- und Firmenlauf: Bestes Wetter hat sich angesagt

Da kommt bestimmt wieder richtig Freude auf: Für den 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf mit Start und Ziel am Mittwoch auf dem Bismarckplatz in Weidenau ist einmal mehr auch bestes Wetter vorhergesagt.

Siegen. Am Mittwoch steigt wieder die größte Breitensportveranstaltung in der Region.

Es hat sich bestes, ja optimales Wetter angesagt für die größte Breitensportveranstaltung in der Region: Am Mittwoch steht Siegen ganz im Zeichen des (Lauf)-Sports. Am Vormittag tummeln sich mehr als 6.000 Schülerinnen und Schüler aus 40 Schulen auf dem Weidenauer Bismarckplatz, um ab 9.30 Uhr in verschiedenen Startgruppen die Laufstrecke in Angriff zu nehmen. Und für den 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf am Abend liegen rund 8.500 Meldungen aus Firmen und mehr als 300 Meldungen für individuelle Starts vor, die vom 14. bis 20. Juni und in aller Welt möglich sind.

Die monatelangen Vorbereitungen sind bis auf Details abgeschlossen, steht dem aktiven und passiven Vergnügen auch deshalb nichts im Weg, weil rund 500 Personen in die Organisation eingebunden sind. „Die professionellen Teams der Dienstleister und die vielen Helferinnen und Helfer arbeiten dafür, dass es zwei große Feste werden“, freut sich Orga-Chef Martin Hoffmann, der sich bei allen bedankt, „die solch einen Tag möglich machen.“ Die Gesamtschule Eiserfeld unterstützt den Schülerlauf mit rund 100 Helferinnen und Helfern, aber auch DRK, THW, ADFC, die Helferinnen und Helfer von :anlauf sowie die Vertreter des Kreises, der Stadt, Sponsoren und andere Institutionen sind seit vielen Jahren in bewährter Manier involviert.

Der Ablaufplan Volksbank-Schülerlauf

Startzeiten, 9.30 Uhr Klasse 1; 9.45 Uhr Klasse 2; 10 Uhr Klasse 3; 10.15 Uhr Klasse 4 (alle ca. 1000 m); 10.45 Uhr Klasse 5; 11.15 Uhr Klasse 6; 11.45 Uhr Klassen 7 und 8; 12.15 Uhr Klassen 9 bis 13 (alle ca. 2500 m). AOK-Firmenlauf

18 Uhr Eröffnung; 18.10 Uhr Zuschauerwettbewerb: Der originellste Teamauftritt – Preis der Volksbank in Südwestfalen; 19 Uhr Startaufstellung und wichtige Informationen; 19.15 Uhr Warm Up mit dem N-Flow Fitness-Studio aus dem Freizeitpark Netphen und Ehrung der Multiplikatoren des Jahres; 19.30 Uhr gemeinsamer Start zum 20. Firmenlauf; 21 Uhr Siegerehrungen; bis ca. 22.30 Uhr Musik und Moderation; 22.30 Uhr Feuerwerk auf dem Bismarckplatz.

Bereits beim Volksbank-Schülerlauf steht der Teamgedanke an erster Stelle. „Die sehr gute Stimmung der vergangenen Jahre zeigt, dass die Idee aufgenommen wurde und dieses Event mehr ist als ein großes Schulsportfest“, sagt Hoffmann, „der Schülerlauf bietet eine gute Möglichkeit, das Gemeinsame des Schulsports herauszustellen - unabhängig von Herkunft, Schulbildung und körperlichen Handicaps herauszustellen.“ Das Rahmenprogramm beginnt um 9 Uhr und geht bis 13 Uhr. Es umfasst Live-Musik, Jonglage, ein Projekt der Lindenschule, Sportvorführungen und ein Angebot des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein für Grundschüler.

Buntes Rahmenprogramm

Am frühen Nachmittag wird Ruhe einkehren auf dem Bismarckplatz - allerdings nur kurz, denn schon wenige Stunden später bereitet sich alles auf den Firmenlauf vor, der in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Trotz der sich abzeichnenden hohen Temperaturen am Mittwochabend macht es Sinn, sich beim Aufwärmprogramm zu lockern und zu stretchen, um unterwegs keine böse muskuläre Überraschung zu erleben. Um 19 Uhr folgt die Startaufstellung, exakt eine halbe Stunde später setzt sich der bunte Lindwurm im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung. So manch (über)-ambitionierter Läufer wird gleich wieder seine Beine in die Hände nehmen und vielleicht auf Rekordjagd gehen, obwohl doch irgendwelche Zeiten oder Platzierungen keine Rolle spielen, weil sie dem Gedanken des Gemeinschaftserlebnisses widersprechen.

Neben dem Bismarckplatz wird es in der Hindenburgstraße und im Bahnhofsbereich ein zweites Zentrum geben. Dort werden die Läuferinnen und Läufer mit Musik und Moderation angefeuert. In der Hindenburgstraße wird zur Auffrischung eine Trinkwasserstation eingerichtet. Insgesamt gibt es rund 15 Stimmungspunkte an der Strecke mit fünf Bands und drei DJ’s.

