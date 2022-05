Schützenbezirk Westfalen-Süd: Die Ehrungen und Wahlen

Erndtebrück. Im Schützenbezirk Westfalen-Süd bleiben ausgerechnet im sportlichen Bereich wichtige Posten unbesetzt. Doch es gibt auch Grund für Vorfreude.

Der Blick auf das Gesamtbild in der Endtebrücker Schützenhalle bot einen recht guten Eindruck von den Problemen, die es bei den (Sport-)Schützen aktuell gibt. Die Tischreihen war teils voll, oft aber auch spärlich und teils sogar gar nicht besetzt, denn nur knapp über 30 der 85 Vereine im Schützenbezirk Westfalen-Süd hatten Vereinsvertreter zum Delegiertentag in die Erndtebrücker Schützenhalle entsandt.

Nun, dies mag auch am nicht allzu attraktiven Termin für eine Versammlung dieser Art gelegen haben, da die Menschen sich im Mai lieber der aufblühenden Natur als Berichten und Ehrungen in einer Halle erfreuen. Doch von einem allgemein eher rückläufigen Interesse am Schützenwesen bzw. dem Schießsport künden auch die in den vergangenen 20 Jahren deutlich, um über 20 Prozent zurückgegangenen Mitgliederzahlen – und schon im Zusammenhang mit dem Kreisdelegiertentag hatte unsere Zeitung von zuletzt drastischen Einbußen im Bereich der Nachwuchsklassen berichtet.

Der feierliche Einmarsch der Bezirksstandarte darf beim Delegiertentag in Erndtebrück nicht fehlen. Foto: Nasser Trabulsi

Der Bezirksvorsitzende Marc Seelbach warnte in seiner Ansprache, sich angesichts der gegenüber 2019 wieder leicht auf 9236 Personen gestiegenen Mitgliedszahlen – vor allem dank des Wiedereintritts des SuS Feudingen in den WSB erreicht – „sich nicht Sand in die Augen zu streuen.“ Er stellte klar: „Eine genauere Betrachtung verdeutlicht uns ganz klar: Gerade in diesen Zeiten oder wahrscheinlich auch wegen dieser Zeiten fehlt uns der Nachwuchs an allen Ecken und Kanten. Lamentieren hilft dabei am allerwenigsten.“

Appell an die Vereine

Seelbach appellierte, die Schützenhäuser unbedingt wieder zu öffnen, die Jugendleiter zu unterstützen und das Schießen in allen Facetten vom Licht- bis zum Blasrohrschießen wieder anzubieten. „Es braucht manchmal gar nicht viel, um bereits die Jüngsten für unseren tollen Sport zu begeistern. Auch die Kids haben schwere Jahre hinter sich und sind oft sehr dankbar für jedes Angebot, das man ihnen entgegenbringt.“

Doch im übertragenen Sinne gibt es ja auch auf übergeordneter Ebene Probleme, und das ausgerechnet bei einem Kerngebiet der Schützen, nämlich im sportlichen Bereich. Die Durchführung von Wettkämpfen gestaltet sich zunehmend schwieriger, weil der Bezirk bei den Personen mit dem notwendigen Waffensachkunde-Nachweise nicht allzu üppig aufgestellt ist. Und für den Sportleiter des Bezirks, Alfons Herbst aus Feudingen, gibt es auch nach mehreren Jahren Suche – die Delegiertentage 2020 und 2021 waren ja ausgefallen – keinen Nachfolger. Herbst wurde zum Abschied mit der goldenen Verdienstmedaille des Bezirks sowie dem Titel des Ehrensportleiters bedacht.

Frank Wunderlich wird Geschäftsführer

Doch auch für die große Sparte des Gewehrschießens fand sich kein Sportleiter. Immerhin: Mit Lars Knickmann (Brauersdorf) und Michael Kutsche (Ennest) fand sich ein Sportleiter-Gespann für den Pistolenbereich. Bei den Vorderladern übernimmt Doris Dellori (SSV Birkefehl) die Verantwortung, bei den Bogenschützen ist weiter Ralf Bergendahl (BSF Attendorn) der erste Ansprechpartner.

Bedeutende Verantwortung übernimmt Frank Wunderlich aus Kaan-Marienborn, der Lore Schröder als Geschäftsführerin ablöst. Die von der Jugendversammlung als deren Vertreter gewählten Jugendleiter Jan Sacher (SSV Hemschlar) und Sabrina Weber (Hilchenbacher SV) wurden von der Versammlung in dieser Position bestätigt.

Trotz aller Sorgen: Spürbar war in Erndtebrück auch die Vorfreude auf die nahende Schützenfestsaison nach zwei Jahren Pause – hier können Sie die Übersicht zu den Terminen in Wittgenstein nachlesen. Diese gibt es auch hinsichtlich des Westfälischen Schützentags in Berghausen, wo 2023 der Landeskönig erstmalig durch ein richtiges Vogelschießen ermittelt wird. Beim Westfälischen Schützentag in Medebach übernimmt der Schützenkreis Wittgenstein in Kürze das WSB-Banner.

Ehrungen gab’s natürlich auch. Neben den Siegern der Rundenwettkämpfe wurden auch einige Ehrenamtliche mit Orden und Urkunden bedacht.

Ehrungen für Ehrenamtliche

Ehrenzeichen des WSB in Silber: Dirk Ludwig Belz.

Ehrenschild des WSB: Christine Krombach und Oliver Zollitsch.

Ehrenzeichen des WSB in Gold: Christiane Dreisbach, Doris Dellori, Ralf Bätzel, Dieter Spies.

Ehrenmitgliedschaft im Bezirk: Hans-Herrmann Dummler.

WSB-Fahnenehrenzeichen in Gold: Ralf Tennenmann.

Verdienstmedaille des Bezirks in Silber: Roland Braas (Schützengilde Alchetal), Dietmar Flucht (SV Olpe), Fritz-Adolf Homrighausen (SV Berghausen), Rainer Werthenbach (SV Erndtebrück), Stefan Werthenbach (Erndtebrücker SV).

Kölner Medaille: Kurt Häbel (SpSch Hengsbach & Almer), Gabriele Meiswinkel (SV Weidenau), Bernd-Udo Dilling (SF Setzen), Helmut Bauch, Bernd Merschmann (beide Schützengilde Alchetal), Hans Werner Braun (SuS Elsoff), Gerhard Lehrmann (SV Erndtebrück), Bernd Dickel (Erndtbrücker SV), Ortwin Lauber (SSV Girkhausen), Rainer Krämer und Gerd Schulte (beide SSG Schüllar-Wemlighausen).

Die Geehrten beim Bezirksdelegiertentag in Erndtebrück. Foto: Nasser Trabulsi

Sportliche Ehrungen

Rundenwettkämpfe Luftgewehr 2021: 1. SpSch Hünsborn 7084 Ringe; 2. SV Littfeld 6956; 3. SV Berghausen 6819 – Einzelwertung: 1. Linnea-Kristin Schnerr (SV Littfeld) 2372; 2. Sina Röder (SpSch Hünsborn) 237, 3. Dominik Stader (SpSch Hünsborn) 2356.

Rundenwettkämpfe Luftgewehr Auflage (35 plus) 2021: 1. SpSch Hünsborn 5669,7 Ringe; 2. SpSch Ottfingen 5638,0; 3. KuS Kreuztal II 5635,6 – Einzelwertung: 1. Stefan Ruch (SpSch Hengsbach und Almer) 1899,7; 2. Ingo Giesler (SpSch Hünsborn) 1898,3; 3. Rudolf Weber (Hilchenbacher SV) 1897,9.

Rundenwettkämpfe Luftpistole 2021: 1. SV Altenseelbach 6405 Ringe, 2. SV Littfeld 6347, 3. SSV Müsse 6305 – Einzelwertung: 1. Christian Pritzel (SSV Müsse) 2259; 2. Oliver Zollitsch 2237; 3. Nico Zollitsch (beide SV Altenseelbach).

Bezirksliga Luftgewehr 2020: 1. SpSch Hünsborn 10 Punkte/11.379 Ringe, 2. KuS Kreuztal II 8/11.093, 3. Schützengilde Alchetal 8/11.022

Bezirksliga Luftpistole 2020: 1. SSV Müsse 8 Punkte/7080 Ringe, 2. SSV Lütringhausen 2/6872; 3. SV Brauersdorf 2/6702.

Bezirksliga Luftgewehr Auflage 2019: 1. SpSch Hengsbach und Almer 12 Punkte/8.898 Ringe; 2. SpSch Altenhof 10/8867; 3. SV Kaan-Marienborn 8/8866.

++++++++++

Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr: Abonnieren Sie den Newsletter unseres Lokalsports!

++++++++++

SSV Wunderthausen:Sportschießen mit dem Ordonnanzgewehr

Maik Eckhardt:Schießsport als Berufung – und als Beruf

Nicht nur die Technik entscheidet:Die Pycho-Tricks der Sportschützen

SV Littfeld:Linnea Schnerr, das hoffnungsvollste Talent der Region

WSB-Präsident Dieter Rehberg: „Die Stadt ist für den Schießsport nicht gut“

Bogenschießen:Die Facetten einer faszinierenden Sportart

Jugendleiter Hartmut Zissel:Zentralisierung ist ein guter Ansatz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein