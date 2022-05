SF Birkelbach II schaffen Klarheit auf der Trainerposition

Birkelbach. Die Sportfreunde Birkelbach II stecken in der Kreisliga B noch mitten im Abstiegskampf. Die Planungen laufen jedoch unabhängig vom Resultat.

Manuel Kölsch bleibt auch in der kommenden Saison Trainer bei den Sportfreunden Birkelbach II, die aktuell um den Klassenerhalt in der Kreisliga B kämpfen. Dies gab Fußball-Abteilungsleiter Christof Hoffmann im Rahmen seines Jahresberichts bei der Jahreshauptversammlung des Vereins bekannt. Er ergänzte: „Und das ist unabhängig davon, in welcher Klasse wir in der neuen Saison spielen.“

Hoffmann lobte die Arbeit des Trainers, dessen Mannschaft nach der Hinrunde erst klägliche sechs Punkte auf dem Konto hatte, seinen Ankündigungen aus der Winterpause aber Taten folgen ließ und sich erheblich steigerte. In der Rückrundentabelle ist die „Zweite Welle“ der Sportfreunde Fünfter.

Sperre für Jonas Wied

In den drei verbleibenden Spielen gegen den SV Schameder, beim TSV Weißtal II und bei der SpVg Bürbach II müssen aber weitere Punkte herbei, um den Abstieg zu vermeiden. Fehlen wird dabei Jonas Wied, der nach einem Feldverweis im Spiel gegen den TSV Aue-Wingeshausen wegen unsportlichen Verhaltens für vier Spiele gesperrt wurde – er kann in dieser Saison nicht mehr eingreifen.

